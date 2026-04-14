Isabel Jiménez y Raquel Perera, amigas de Sara Carbonero, arropan a la periodista tras la muerte de su madre

La localidad de Corral de Almaguer ha sido testigo de una despedida especialmente dura para Sara Carbonero, que ha dado el último adiós a su madre, Goyi Arévalo, arropada por sus seres más queridos. En un ambiente de silencio, respeto y mucha emoción, familiares y amigos se han reunido para acompañarla en este momento tan delicado.

Sara Carbonero, acompañada de José Luis Cabrera | Gtres

Entre las personas que han querido estar a su lado se encontraban Isabel Jiménez y Raquel Perera, dos de sus grandes amigas. Ambas han sido captadas a la salida del cementerio, reflejando gestos de tristeza, propios de una despedida tan reciente. Dejando ver lo mucho que significa para ellas estar al lado de su amiga en un día así.

Isabel Jiménez y Raquel Perera salen del cementerio | Europa Press

La gran amistad entre Sara Carbonero e Isabel Jiménez, formada a lo largo de los años tanto dentro como fuera de los platós, ha quedado clara una vez más en este complicado momento. Por su parte, Raquel Perera también ha querido mostrar su cercanía con la periodista, sumándose a este adiós a la madre de su amiga y demostrando que las amigas están tanto en los buenos momentos como en los malos.

El entierro se ha desarrollado en la intimidad, con la discreción que siempre ha caracterizado a la familia. Aun así, el cariño de su entorno más cercano ha estado muy presente, convirtiendo este momento en una muestra de apoyo y respeto hacia la periodista.