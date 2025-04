Lidia Torrent confirma que ya no hay crisis con Jaime Astrain: "Al final todo estaba bien"

A principios de febrero salía a la luz que Lidia Torrent y Jaime Astrain estarían atravesando una crisis en su relación después de seis años de amor y una hija de dos, Elsa, en común. Un bache que la comunicadora confirmaba pidiendo respeto y comprensión...

"Nunca me escondo. Si tengo que decir algo lo diré, no pretendo esconderme, pero creo que me puedo reservar una pequeña parte para luchar por mi familia sin tener que estar dando explicaciones día a día. Sin saber si es verdad, ni el daño que puede hacer, ni la repercusión que puede tener" se sinceraba en sus redes sociales el pasado 10 de marzo.

Lidia Torrent y Jaime Astrain | Gtres

Y aunque han llevado en la más estricta intimidad todo lo relacionado con su crisis, parece que finalmente la pareja ha superado el bache y que vuelven a estar juntos.

Este domingo corrían juntos la Medio Maratón de Madrid y cruzaban juntos y cogidos de la mano la meta. Un momento muy especial como ha confirmado Lidia ante los micrófonos de Europa Press. "No corrimos juntos porque Jaime hizo los 21 kilómetros y yo hice 10 con mi repre que es como mi mejor amigo. Pero entramos de la mano a la meta y muy guay todo. Jaime me hizo ahí un poco de ese apoyo mental, emocional, porque correr con alguien que suele hacerlo es más fácil. Entonces, él fue ahí que se hizo como mi liebre, ¿no? Y muy guay" ha reconocido.

Y, aunque no quiere entrar en detalles sobre su relación, sí ha dejado claro que en su crisis de pareja la prensa "ha sacado muchas cosas de contexto". "Pero es que ya está, que está todo bien. Que yo siempre os he agradecido todo, que cuando os decía que todo estaba bien es porque eso, al final todo estaba bien y ya está. Así que, nada" ha zanjado nerviosa, confirmando que su altibajo está más que superado.