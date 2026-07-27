Lidia Torrent y Jaime Astrain revelan la única cosa que ya tienen cerrada para su boda

Tras anunciar su compromiso el pasado mes de junio, Lidia Torrent y Jaime Astrain continúan dando forma al que será uno de los enlaces más esperados del panorama social. La pareja, que comparte una sólida relación desde hace varios años y tiene una hija en común, ha comenzado a organizar su boda, aunque reconoce que todavía quedan muchas decisiones por tomar antes de darse el 'sí, quiero'.

Con motivo de su asistencia a la Global Gift Humanitarian Award Gala de Marbella, la presentadora y el exfutbolista han desvelado cómo avanzan los preparativos de un enlace que, por el momento, aún está en una fase muy inicial. Entre risas, Jaime ha confesado que ni él ni su futura esposa tienen todavía elegido el traje con el que pasarán por el altar, dejando claro que aún queda trabajo por hacer antes del gran día.

Por su parte, Lidia ha explicado que, aunque han empezado a imaginar cómo será la celebración, solo hay un aspecto completamente decidido. "Queremos que sea en Madrid, eso sí que lo tenemos claro", ha revelado, desvelando el primer gran detalle de su boda.

Lidia Torrent y Jaime Astrain en un evento | Gtres

Más allá de la ciudad, la pareja continúa barajando diferentes opciones para dar forma a una celebración muy personal. "Estamos como fantaseando con cosas, haciendo carpetas con posibilidades de formas, colores, grupos... pero todo queda un poco así en el aire y hace falta bajarlo a tierra. Será en Madrid seguro, pero mucho más definido todavía no está", ha reconocido la colaboradora.

Lejos de las prisas, Lidia y Jaime afrontan esta nueva etapa con la misma tranquilidad con la que han construido su relación. Después de consolidar su familia con el nacimiento de su hija, ambos se preparan ahora para celebrar una boda que, aunque todavía no tiene fecha confirmada ni demasiados detalles cerrados, ya empieza a tomar forma y que tendrá como escenario la capital.