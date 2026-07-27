Lucía Pombo muestra por primera vez a su hija, Lola Pombo: "El amor de nuestra vida"

Lucía Pombo ha presentado oficialmente a su hija Lola Belén cuatro días después de su nacimiento. La piloto ha compartido con sus seguidores un vídeo y algunas fotografías que han permitido ver por primera vez con detalle el rostro de la pequeña.

"Os presentamos al amor de nuestra vida", han escrito Lucía y su marido, Álvaro López-Huerta, junto a las tiernas imágenes. En ellas, la recién nacida ha aparecido durmiendo plácidamente, mostrando sus diminutas manos y sus primeros gestos ante la mirada de sus padres.

Esta esperada presentación también ha desvelado una importante decisión familiar. La pareja ha elegido inscribir a su hija con el apellido materno en primer lugar, por lo que la pequeña se llamará Lola Belén Pombo López-Huerta. De esta manera, el conocido apellido del clan continuará presente en la siguiente generación.

Lucía también se ha sincerado sobre las emociones que ha experimentado desde que se convirtió en madre: "No me esperaba este sentimiento tan bestia de amor, de miedo y de absoluta necesidad de estar cerca y pendiente de mi mosquito favorito del mundo".

La hermana mayor de María Pombo ha explicado que durante estos primeros días apenas ha utilizado el teléfono porque toda su atención ha estado puesta en Lola. Además, ha agradecido el cariño recibido tanto por parte de su entorno como de sus seguidores: "No tengo palabras para el recibimiento y el amor que hemos recibido estos días tanto por parte de amigos y familiares, como por todos vosotros".

Lola Belén nació el pasado 22 de julio después de 41 semanas de embarazo y un parto inducido. Aunque la pareja sufrió un pequeño susto durante las primeras horas, la situación terminó resolviéndose y madre e hija pudieron abandonar el hospital.

Ya en casa, Lucía y Álvaro han comenzado a adaptarse a su nueva vida como padres primerizos. "Estamos felices", ha asegurado la creadora de contenido, que ha mostrado en sus primeras fotografías familiares el lado más íntimo de esta nueva etapa.