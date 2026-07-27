Laura, la hermana pequeña de Marta Díaz, se hace viral: aluvión de seguidores y todos hablan de su gran parecido

El clan Díaz vuelve a ser el centro de todas las miradas. Si pensábamos que el talento para la cámara y el ojo para las tendencias eran un monopolio exclusivo de Marta Díaz y de su hermano David, el conocido creador de contenido AlphaSniper, prepárate para reordenar tus esquemas.

El conocido gen influencer parece ser una genética instaurada en esta familia, y hay un nuevo rostro que está haciendo que miles de usuarios en Instagram tengan que frotarse los ojos al hacer scroll: se llama Laura y su parecido con Marta es tan surrealista que roza la clonación.

Ella es la hermana pequeña que en tantas ocasiones la creadora de contenido Marta Díaz ha nombrado en sus vídeos. Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles de su debut ante las cámaras, además de todo lo que sabemos de ella.

Un clon

Aunque la trayectoria mediática de Marta la ha convertido en una de las creadoras de contenido más conocidas de nuestro país, con casi 4 millones de seguidores en Instagram, la figura de su hermana había pasado bastante desapercibida para el gran público.

Ahora, sin embargo, tras su debut en La Velada, Laura ha empezado a ganar seguidores en redes sociales. Los usuarios no han tardado en descubrir su perfil y, sobre todo, en fijarse en el gran parecido que existe entre hermanas. La mirada, la sonrisa, el pelo e incluso algunos de sus gestos frente a la cámara hacen que resulte difícil no encontrar similitudes.

De hecho, muchos de los comentarios que recibe Laura giran precisamente en torno a su parecido con Marta. Algunos usuarios incluso se preguntan si realmente no están viendo un doble o si son hermanas gemelas.

Mucho interés

A diferencia de sus hermanos, Laura todavía no ha construido una trayectoria pública en redes sociales. De hecho, su perfil apenas cuenta con dos publicaciones y algunas historias relacionadas con La Velada, pero eso no ha impedido que su nombre se convierta en uno de los más comentados del momento.

En cuestión de poco tiempo, su cuenta ya ha alcanzado más de 400 mil seguidores, una cifra que demuestra el interés que ha despertado entre los usuarios. Aunque todavía es pronto para saber si seguirá los pasos de sus hermanos y se adentrará de lleno en el mundo de las redes, lo cierto es que su aparición pública ha generado mucha expectación.

Por ahora, Laura parece mantener un perfil más discreto y alejado de la exposición habitual de sus hermanos, seguramente porque está empezando. Sin embargo, con tan solo unas pocas publicaciones, ya ha conseguido captar la atención de miles de personas que quieren conocer un poco más sobre ella.

Una nueva estrella en la red

La historia de Laura recuerda, en cierto modo, a los comienzos de Marta en redes sociales. La creadora empezó a ganar popularidad gracias a la exposición de su hermano, también creador de contenido, que la presentó a su comunidad y despertó el interés de miles de seguidores.

Con el tiempo, Marta consiguió hacerse un nombre propio y construir su propia trayectoria digital. Ahora, algo parecido está ocurriendo con Laura. Su aparición pública y el enorme parecido con sus hermanos han hecho que muchos usuarios quieran saber más sobre ella y hayan comenzado a seguir su perfil.

Todavía es pronto para saber si Laura seguirá los pasos de Marta y acabará convirtiéndose en una nueva figura de referencia en redes sociales. Por ahora, lo que está claro es que el interés ya está ahí y que miles de personas han puesto el foco en ella.