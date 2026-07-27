Tamara Gorro, emocionada al hablar del gran susto de salud que ha vivido: "Las cosas no están bien, pero van a estarlo"

Después de varios días ingresada y de mantener en vilo a sus seguidores, Tamara Gorro ha recibido el alta hospitalaria y ha reaparecido ante los medios con un mensaje cargado de optimismo. La influencer abandona el hospital consciente de que todavía le queda un largo proceso de recuperación, pero convencida de que ha llegado el momento de parar y priorizar su salud después de meses complicados.

La colaboradora de televisión preocupó a sus seguidores hace unos días al compartir un vídeo grabado desde la cama del hospital en el que confesaba que llevaba cuatro días ingresada tras sufrir "un susto muy grande". Sin revelar el motivo de su hospitalización, explicó que no tenía intención de hacerlo público, pero decidió adelantarse después de comprobar que la noticia ya estaba circulando. Además, anunció que reduciría su actividad en redes sociales para centrarse por completo en su recuperación.

Ya recuperándose en casa, Tamara ha explicado a las puertas del hospital que, aunque una de las intervenciones que ha afrontado estaba prevista, lo ocurrido después fue lo que realmente encendió todas las alarmas: "Ha sido diferente. Una operación que se tenía que hacer y la otra nos ha llevado un grandísimo susto. Y ahora vamos a retomar el susto y a llevarlo todo bien. Ya está, a comer, a descansar. No soy, por desgracia, ni la primera ni la última".

La influencer también ha desvelado cuál será su prioridad durante las próximas semanas, dejando claro que, por primera vez, piensa escucharse a sí misma: "Paz. Creo que es la primera vez que lo voy a hacer. Esto viene de hace muchos meses y ahora es paz. Qué mejor mes que agosto. Me quiero ir a Ibiza, donde tengo mi casa y a mi familia elegida. Paseíto, mar, tranquilidad, comer, salir a cenar... Creo que, por primera vez, me voy a priorizar".

Uno de los asuntos sobre los que también ha querido pronunciarse ha sido la polémica generada por publicar que estaba ingresada sin explicar qué le ocurría. Lejos de buscar generar expectación, Tamara asegura que solo quería tranquilizar a quienes siguen su día a día: "Entiendo perfectamente todas las posturas. Yo tengo una familia virtual que, si no pongo los buenos días, ya se preocupa. Lo único que quería era decirles que no iba a estar por aquí porque estaba mala. Ni con intención de que se hablara ni con intención de que no se hablara. Respeto todas las opiniones".

En la misma línea, respondió a quienes la acusaron de alimentar el morbo con su publicación: "¿Qué voy a alimentar? ¿Qué va a cambiar que yo diga qué tengo? ¿Qué cambia? El morbo".

Durante su ingreso, Tamara también recibió una inesperada muestra pública de cariño por parte de Cayetano Rivera, quien compartió por primera vez una fotografía de ambos besándose junto al mensaje: "Volverás a brillar... más fuerte", un gesto que confirmó el apoyo incondicional del torero en uno de los momentos más delicados de la influencer.

Preguntada por esa dedicatoria, la creadora de contenido prefirió mantener la discreción sobre su vida sentimental: "No voy a hablar de esos temas". Eso sí, reconoció sentirse muy arropada: "Tengo unos apoyos incondicionales y son los que están conmigo. Los principales para mí son mis hijos".

Por el momento, Tamara Gorro ha descartado una vuelta inmediata a la televisión y a la intensa actividad en redes sociales. Su único objetivo ahora es recuperarse por completo y afrontar con calma una etapa que, como ella misma asegura, le ha enseñado la importancia de detenerse a tiempo para cuidar de su salud.