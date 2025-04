¿Han vuelto Lidia Torrent y Jaime Astrain? De su bache como pareja a un abrazo en público

A principios de febrero, Lidia Torrent confirmaba lo que ya se venía rumoreando desde hacía días: su relación con Jaime Astrain pasaba por un momento complicado. "Las parejas pasan por altibajos", explicó entonces, sin dar demasiados detalles, pero dejando claro que no atravesaban su mejor etapa.

Desde ese momento, ambos decidieron gestionar la situación en la intimidad. Pidieron respeto y privacidad para poder resolver sus diferencias sin interferencias. Sin embargo, en las últimas semanas, las señales que han ido dejando en redes (y fuera de ellas) apuntan en otra dirección: la de una posible reconciliación.

Las señales están ahí

Hace solo unos días, Lidia y Jaime fueron vistos compartiendo paraguas durante un día de lluvia en Madrid. Una escena cotidiana, sí, pero muy reveladora si tenemos en cuenta el contexto.

Poco después, durante la entrega de los premios Gentlemans Day by Luxury Spain, la madre de Lidia, Elsa Anka, fue preguntada por la situación de la pareja. Su respuesta fue clara: "Como están, lo muestran en esa ventana que son las redes sociales, y ahí está, que saque la gente sus propias conclusiones. No te puedo decir más que lo que se ve es así. Entonces, ellos son los que transmiten, y no puedo decir nada más. Lo que se ve es lo que es".

Lo que se ve en redes parece amor

Y lo que se ve en redes es que están más unidos que nunca. Semanas después de confirmar la crisis, Lidia publicó un Reel junto a Jaime subidos a un tren y siguiendo un trend viral, con el mensaje: "¿Entiendes esto?". Lo que parecía una simple publicación divertida, fue interpretado por muchos como una prueba de que habían logrado superar el bache.

Pero la pista definitiva llegó este fin de semana, cuando ambos participaron en la IX Carrera ProFuturo, una prueba solidaria dentro de la Movistar Madrid Media Maratón. Ella corrió cinco kilómetros, y él, a pesar de una lesión reciente en la rodilla, se atrevió con los 21 km de la media maratón. Al cruzar la meta, se fundieron en un abrazo que quedó inmortalizado en vídeo… y subido a Instagram.

"5 kilometritos de la mano de Víctor Madrid. Qué divertida es la vida a tu lado. Orgullosa de ti. Y de ti, Jaime Astrain. ¡A por otro reto!", escribió Lidia, visiblemente emocionada y feliz por el logro compartido.

Por su parte, Jaime también ha compartido varias fotos con Lidia donde se les ve cómplices y sonrientes.

¿Se llevan bien por su hija en común o han decidido darse una segunda oportunidad? Sea como sea, lo cierto es que la conexión entre ellos sigue ahí y, lo más importante, parecen estar felices.