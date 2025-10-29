Cortes y colores de pelo para otoño 2025: del Sriracha Red al microflequillo

El otoño ha llegado también a los salones de belleza, y con él, un cambio de forma y color en las melenas. Según los expertos de THE LAB, la temporada en la que nos encontramos invita a lucir un pelo que transmita calidez, naturalidad y que tenga una textura con vida propia.

Te contamos los cortes y colores que marcarán tendencia para cerrar el año con un look renovado y lleno de estilo. Toma nota.

Colores cálidos y naturales

El estilista Javier Mateo, con más de 15 años de experiencia en pasarelas y editoriales, explica que los tonos del momento se inspiran en los paisajes otoñales: rojos intensos, cobres con brillo y marrones que mezclan profundidad y sutileza. Entre ellos, destacan el Sriracha Red, con un toque picante y sofisticado, y el Praline Brown, una fusión de dorado, avellana y marrón que aporta luz al rostro.

Tinte en tonos rojos | Gtres

Los rubios también se reinventan: "dejan atrás los efectos extremos para volverse más cremosos", señalan desde el estudio. Así nacen el Cashmere Blonde, con reflejos beige y miel, y el Boho Blonde, que busca un resultado más natural, con degradados suaves y raíces visibles.

Rubio boho | Gtres

Además, técnicas como las babylights siguen triunfando por su capacidad de crear transiciones sutiles. Este año, se suman las roots blur, raíces difuminadas que suavizan el contraste entre tonos y requieren menos mantenimiento. Perfectas para quienes buscan un acabado elegante y sin esfuerzo.

Jennifer Aniston con raíz natural con mechas rubias | Gtres

Flequillos, capas y cortes con movimiento

En cuanto al corte, el flequillo vuelve con fuerza. THE LAB destaca el flequillo cortina, fácil de adaptar y muy favorecedor, y el Bardot, abierto en el centro, con ese aire romántico que nunca pasa de moda. Para las más atrevidas, el microflequillo pixie aporta un toque juvenil y moderno.

Microflequillo pixie de Emma Stone | Gtres

Los cortes cortos y expresivos dominan el otoño. El clásico Pixie se actualiza con textura, mientras que el Mixie —una mezcla entre pixie y bob— se posiciona como la opción más trendy para quienes buscan un cambio sin perder versatilidad. También regresa el Mullet moderno, más suave y con capas ligeras, perfecto para un look con actitud.

Mullet de Esther Rose McGregor | Gtres

Los Bob siguen siendo un acierto en todas sus versiones: corto, medio o largo, con acabado pulido o efecto despeinado tipo shaggy. Y si prefieres mantener la melena larga, las capas suaves que enmarcan el rostro son la clave para dar movimiento sin perder longitud.

Bob largo shaggy de Jenna Ortega | Gtres

Un guiño setentero

En cuestión de texturas, el contraste es la tendencia: el acabado "sleek and short", ultraliso y brillante, convive con el estilo vivido, lleno de ondas suaves y volumen natural, incluso con un guiño sesentero. "Se lleva el cabello con vida, movimiento y personalidad", explican desde THE LAB.