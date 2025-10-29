CALIDEZ Y TEXTURA
Cortes y colores de pelo para otoño 2025: del Sriracha Red al microflequillo
Del Sriracha Red al Cashmere Blonde, y del flequillo Bardot al corte Mixie: estas son las tendencias que marcarán el otoño según el equipo de expertos de THE LAB Beauty Studio en Barcelona.
El otoño ha llegado también a los salones de belleza, y con él, un cambio de forma y color en las melenas. Según los expertos de THE LAB, la temporada en la que nos encontramos invita a lucir un pelo que transmita calidez, naturalidad y que tenga una textura con vida propia.
Te contamos los cortes y colores que marcarán tendencia para cerrar el año con un look renovado y lleno de estilo. Toma nota.
Colores cálidos y naturales
El estilista Javier Mateo, con más de 15 años de experiencia en pasarelas y editoriales, explica que los tonos del momento se inspiran en los paisajes otoñales: rojos intensos, cobres con brillo y marrones que mezclan profundidad y sutileza. Entre ellos, destacan el Sriracha Red, con un toque picante y sofisticado, y el Praline Brown, una fusión de dorado, avellana y marrón que aporta luz al rostro.
Los rubios también se reinventan: "dejan atrás los efectos extremos para volverse más cremosos", señalan desde el estudio. Así nacen el Cashmere Blonde, con reflejos beige y miel, y el Boho Blonde, que busca un resultado más natural, con degradados suaves y raíces visibles.
Además, técnicas como las babylights siguen triunfando por su capacidad de crear transiciones sutiles. Este año, se suman las roots blur, raíces difuminadas que suavizan el contraste entre tonos y requieren menos mantenimiento. Perfectas para quienes buscan un acabado elegante y sin esfuerzo.
Flequillos, capas y cortes con movimiento
En cuanto al corte, el flequillo vuelve con fuerza. THE LAB destaca el flequillo cortina, fácil de adaptar y muy favorecedor, y el Bardot, abierto en el centro, con ese aire romántico que nunca pasa de moda. Para las más atrevidas, el microflequillo pixie aporta un toque juvenil y moderno.
Los cortes cortos y expresivos dominan el otoño. El clásico Pixie se actualiza con textura, mientras que el Mixie —una mezcla entre pixie y bob— se posiciona como la opción más trendy para quienes buscan un cambio sin perder versatilidad. También regresa el Mullet moderno, más suave y con capas ligeras, perfecto para un look con actitud.
Los Bob siguen siendo un acierto en todas sus versiones: corto, medio o largo, con acabado pulido o efecto despeinado tipo shaggy. Y si prefieres mantener la melena larga, las capas suaves que enmarcan el rostro son la clave para dar movimiento sin perder longitud.
Un guiño setentero
En cuestión de texturas, el contraste es la tendencia: el acabado "sleek and short", ultraliso y brillante, convive con el estilo vivido, lleno de ondas suaves y volumen natural, incluso con un guiño sesentero. "Se lleva el cabello con vida, movimiento y personalidad", explican desde THE LAB.
