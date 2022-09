Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid, ¿la nueva pareja del momento?

Si hace semanas, Leonardo DiCaprio se convertía en Trending Topic tras romper su relación con Camila Morrone, la hijastra del también actor Al Pacino. Una ruptura que dio mucho qué hablar, y es que a raíz de esta nueva separación, han sido muchas las teorías que han surgido que apuntan a que el intérprete nunca tiene una novia mayor de 25 años...

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone | Gtres

La ruptura de Gigi Hadid con Zayn Malik

Pero parece que todos estaban equivocados, y es que según las últimas informaciones, el actor podría haber comenzado una relación con la famosa modelo, Gigi Hadid. Actualmente la top está soltera tras romper con el cantante Zayn Malik en octubre de 2021 después de una tormentosa relación. El artista y Gigi son padres de una niña, Khai.

Zayn Malik y Gigi Hadid paseando a su hija | GTRES

Una ruptura que ocupó las portadas de muchos portales web, y es que el ex cantante de One Direction fue incluso acusado de haber agredido a la madre de Hadid, Yolanda, durante una discusión. Una información que el propio Malik negó rotundamente a US Weekly: "Espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y continúe con la solución de estos problemas familiares en privado".

La modelo y DiCaprio, vistos juntos en Nueva York

Aunque parece que de momento no hay nada serio entre DiCaprio y Gigi, los rumores han cobrado fuerza y ya han sido vistos juntos en varias ocasiones por Nueva York. "Se están conociendo", ha dicho a la revista People una fuente cercana a la nueva pareja.

La modelo Gigi Hadid | Getty

Esta misma fuente asegura que es DiCaprio el que está muy interesado en la modelo y que, de momento, Gigi prefiere no tener nada serio ya que, según otra fuente, todavía tiene el corazón roto tras su sonada ruptura con el padre de su hija.

