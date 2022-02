Laura Matamoros explica el motivo por el que no le da el pecho a su hijo

Hace poco más de mes y medio Laura Matamoros dio a luz a su segundo hijo, el pequeño "B". El niño ha nacido fruto de su relación con el empresario Benji Aparicio, con el que ya comparte a su primogénito, Mati. Este se ha convertido recientemente en el hermano mayor, un cargo que no todos se toman bien por dejar de ser el centro de las atenciones de sus padres.

Desde que la hija de Kiko Matamoros trajo al mundo a Benji Junior, ha ido compartiendo con su más de un millón de seguidores la evolución, desde la de su cuerpo, perdiendo los kilogramos que había cogido durante el embarazo y su adaptación con un nuevo bebé en casa. Ahora ya acostumbrada a esta nueva vida como influencer y madre de dos niños, Laura ha aprovechado para contestar a las preguntas que le llegan desde las redes sociales.

Por medio de un 'Q&A', Laura Matamoros ha ido respondiendo a las dudas que iban surgiendo entre su comunidad de fans. Valiéndose de una fotografía tomada a lo que parece ser un regalo de San Valentín, un bonito ramo de flores, ha escrito superpuesto sobre la imagen los textos que contenían las respuestas, incluyendo también alguno de los temas que en los últimos tiempos están generando grandes polémicas en redes sociales.

Entre las cuestiones sobre su plan favorito de domingo, sus tres manías o el lugar al que se teletransportaría si pudiera irse en ese instante, han destacado la elección entre dar el pecho o el biberón a su bebé. La joven se ha mostrado clara y sincera tras haber recibido recientemente duras críticas al dejar ver que había descartado darle el pecho al pequeño Benji.

"Creo que está a la orden del día juzgar a la gente por todo y cada uno es libre de optar por cualquier decisión en su vida. Pero parece ser que mucho más si eres madre", ha comenzado diciendo, al enfrentarse al tema al que muchas famosas están teniendo que hacer frente tras convertirse en madres.

Laura Matamoros responde a porqué no da el pecho a su bebé | Instagram Laura Matamoros

"Le doy leche de fórmula porque me fue fenomenal con Mati y quise repetir. También he de reconocer que para mí no es fácil psicológicamente asimilar dar el pecho. Admiro a todas las madres que lo han hecho pero no por ello soy peor o somos peores", continuaba diciendo en las historias de Instagram. Una declaración rotunda donde admira a aquellas mujeres que eligen dar el pecho a sus bebés, pero también defendiendo a las que no.

Dar el biberón a su Benjamín también ayuda a la hora de hacer frente a sus deberes profesionales, haciendo posible que tanto ella, como Benji Aparicio, puedan alimentar al niño alternándose el uno con el otro. Su confesión seguramente habrá recibido numerosos comentarios, siendo su principal intención la de normalizar el poder elegir cómo dar de comer a los recién nacidos sin ser juzgados por ello.

Laura Matamoros responde a si Mati ha tenido celos de su hermanito | Instagram Laura Matamoros

El entrar nuevamente en el mundo de la maternidad ha hecho que la madrileña siguiera respondiendo a las preguntas de sus seguidores, quienes se han interesado por conocer cómo lleva su primogénito la llegada del hermanito. "La verdad es que no, que no ha tenido celos con Benji. Lo quiere mucho", declaraba la orgullosa mamá. "Veremos a ver cuándo se espabile un poco más 'B'", terminaba diciendo Laura Matamoros, quien está disfrutando de esta maravillosa etapa de su vida.

Seguro que te interesa...

Laura Matamoros cuenta las primeras palabras de Matías a su hermano recién nacido