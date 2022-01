El pasado 27 de noviembre, la influencer Laura Matamoros daba a luz a su segundo hijo, coincidiendo con el cumpleaños de su abuelo, Kiko Matamoros. El pequeño finalmente se ha llamado igual que su padre, Benjamín.

Ya ha pasado un mes desde este día tan feliz para la familia Matamoros y la influencer se ha pronunciado en redes sociales, a través de historias de Instagram, para contar cómo se encuentra y anunciar su vuelta a la rutina y su comienzo de la recuperación postparto: "Después de un mes de haber dado a luz empieza ya mi recuperación posparto. Físicamente hablando. Empiezo a entrenar".

Laura ha elegido como entrenadora a Crys Díaz tras haber engordado durante el embarazo un total de 10 kg: "Siempre me he involucrado mucho en el tema del deporte, que me gusta muchísimo, no solo porque me hace sentir bien físicamente, también mentalmente me ayuda 10. He empezado con ella. Crys Díaz me ha brindado la oportunidad de empezar desde cero con su equipo". Crys es la que ha ayudado a recuperar la figura de Paula Echevarría y Sara Sálamo.

Matamoros explicaba cómo había sido su primer día de entrenamiento: "Lo primero que he hecho es la valoración del suelo pélvico, que es muy importante. Me he visto reguleras. He perdido mucha fuerza muscular en el suelo pélvico y en el abdomen. Estoy bastante mal y tengo que ir haciendo poco a poco el trabajo", comentaba disgustada.

Sin embargo, a pesar de haberse visto "regular", tienen claro los pasos a seguir: "Tengo que ir progresivamente y fortalecer bien abdomen, pero algo que me ha dejado muy sorprendida es la valoración que con un ecógrafo ves perfectamente el tono muscular que tienes y no solo eso, ves la diástasis que se tiene. Es muy importante para saber qué no debes hacer esfuerzos de más, entre otras muchas cosas", terminaba explicando la influencer.

