Benji Aparicio, el novio de Laura Matamoros, le pone a su nuevo local el nombre de su hijo

La opción de reservas ya está inaugurada en la página web de 'Matis Bar', el nuevo restaurante de Benji Aparicio. Tras muchos preparativos, búsquedas de personal, diseño de espacio y carta, el negocio del novio de Laura Matamoros ya ha abierto sus puertas en Alcobendas. Todo un sueño cumplido para el cocinero que añade a la lista de locales uno más que promete mucho.

El nuevo restaurante de Benji Aparicio | Instagram Matis Bar

Hace unas semanas conocíamos la noticia de que Benji necesitaba trabajadores para su establecimiento. Por medio de una publicación de Intagram conocíamos los detalles de los puestos y el correo electrónico al que había que mandar la candidatura. La oferta también se difundió por las redes sociales de su novia y otros familiares y amigos, aunque el lugar donde mayor información encontrábamos era en los portales de empleo.

Jefe de sala, camareros, cocineros, 'sushiman' o ayudante de limpieza eran algunos de los cargos a los que se podía postular. Además, se incluía el sueldo y las condiciones que iban a tener los futuros trabajadores del empresario. Con contrato indefinido, jornada completa, turno partido, 30 días de vacaciones y 1.300€ netos, esos eran los beneficios y características con la que contarían los seleccionados, a los que se les pedía una experiencia de dos años demostrable. Esta era una de las diferentes ofertas que publicó el chef que ya ha cubierto la plantilla de su restaurante.

A fuego lento ha preparado este plato que es la materialización de un sueño y viene con unos ingredientes muy interesantes. Con un horario de nueve de la mañana a doce de la noche, el padre del bebé que entre nada y menos llegará al mundo, ofrece una cocina abierta todo el día dando la posibilidad a sus clientes de desayunar, comer y cenar.

Una carta muy especial y específica para cada momento del día, adaptándose al tipo de productos que se consumen en las diferentes comidas con gran variedad de productos. Los desayunos son, por tanto, una de las grandes novedades que incluye Benji en este proyecto.

Bajo el lema "Cocina de producto para todos los días" va más allá de las tres comidas que acostumbramos a hacer los españoles, añadiendo algo más. No importa la hora del día a la que te entre hambre, el chef ha desarrollado una carta de "a cualquier hora" con lo que consigue que en todo momento se puedan disfrutar alimentos variados, tanto si te apetecen unas croquetas, como una pizza o algún dulce, este amplio menú está disponible para todos los gustos. Su novia, Laura Matamoros, ha sido una de las primeras clientas, es cierto que ella tiene un trato más especial en el restaurante, pero ha compartido imágenes de los platos que degustaron anoche dando un adelanto de los que nos podemos encontrar allí.

La cena de Laura Matamoros en Matis Bar | Instagram Laura Matamoros

Otros que no quisieron perder la oportunidad de descubrir los platos del restaurante fueron Pablo Castellano y María Pombo, quienes publicaron en las historias de Instagram imágenes tanto de la comida que ofrece la carta, como de la decoración del local.

María Pombo en el nuevo restaurante de Benji Aparicio | Instagram María Pombo

El perfil del restaurante no está incluido en la biografía del Instagram de Benji Aparicio todavía, pero según venimos viendo anteriormente en las cuentas de sus otros establecimientos, 'Benjis bar' o 'No na me bar', este nuevo local dedicado a su hijo Mati seguirá la línea de sus predecesores, donde presentar su innovadora fórmula de "desayunar, comer y cenar" añadiendo un detalle que alegrará a muchos. "Dog Fiendly" escribe en el muro de Mati's Bar, como ya incluye en sus restaurantes. Un ambiente donde disfrutar de la comida, el espacio, y por qué no, también de la mejor compañía.

Seguro que te interesa...

Todos los rincones de la nueva casa de Laura Matamoros valorada en 1,7 millones de euros