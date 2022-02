Laura Matamoros impacta al enseñar su vientre plano tan solo un mes después de dar a luz

Laura Matamoros daba a luz a su segundo hijo Benjamín, el pasado 27 de diciembre, fruto de su relación con Benji Aparicio, y coincidiendo con el cumpleaños de su abuelo Kiko Matamoros.

Ahora, poco más de un mes más tarde, Laura ha hecho uso de sus redes sociales para publicar una fotografía en la que se puede observar lo increíblemente rápido que se ha recuperado físicamente de su embarazo.

Tal y como se puede apreciar en las instantáneas, la influencer aparece vestida con un crop top negro, una cazadora del mismo color y unos leggings animal print. Gracias a esta vestimenta, Laura deja ver lo bien que se ha recuperado del embarazo, ya que luce un vientre plano, que parece imposible conseguir solamente en un mes.

La influencer ha recuperado su silueta por completo y en el menor tiempo posible. Mucho ejercicio, buena alimentación y seguir una rutina seguro son la clave para lucir así de increíble tan solo un mes después de haber dado a luz por segunda vez.

Hace unos días, Matamoros anunciaba su vuelta a la rutina de ejercicios y el comienzo de su recuperación postparto a través de sus redes sociales: "Empiezo a entrenar. Siempre me he involucrado mucho en el tema del deporte, que me gusta muchísimo, no solo porque me hace sentir bien físicamente, también mentalmente me ayuda 10. He empezado con ella. Crys Díaz me ha brindado la oportunidad de empezar desde cero con su equipo".

La influencer confesaba estar "bastante mal y tengo que ir haciendo poco a poco el trabajo. Lo primero que he hecho es la valoración del suelo pélvico, que es muy importante. Me he visto reguleras. He perdido mucha fuerza muscular en el suelo pélvico y en el abdomen".

