Kylie Jenner se arrepiente de sus retoques estéticos: "No quiero que mi hija haga las cosas que yo hice"

Muchas celebridades confiesan sin tapujos que se han sometido a cirugías o a retoques estéticos para realzar algunos aspectos de su rostro. Entre ellas, las Kardashian son algunas de las que más han hablado sobre este asunto, ya que Kim, Khloé o Kendall se han enorgullecido de estas modificaciones.

Sin embargo, Kylie Jenner ha mostrado un aparente cambio de mentalidad acerca de los estándares de belleza que promueve su familia, además de los retoques que se ha hecho en los últimos años.

Y es que, al parecer, la menor del clan Kardashian-Jenner se ha arrepentido de ellos, según se ha podido ver en el tráiler de la temporada 3 de 'Las Kardashian', donde ha reflexionado sobre estas cirugías.

"Creo que todas nosotras deberíamos tener una conversación sobre los cánones de belleza que hemos establecido", ha comentado la empresaria para después señalar que no quiere que su hija Stormi, de 5 años, haga las mismas cosas que hizo ella. "Ojalá nunca hubiera tocado nada, para empezar".

Estas palabras de la modelo de 25 años llegan poco después de una entrevista que dio a Homme Girls, donde dio su perspectiva sobre sus operaciones y su autoestima: "Creo que una gran idea equivocada sobre mí es que me han operado mucho la cara porque era una persona insegura, ¡y realmente no lo era!".

"Sí, me encantan los labios carnosos y quería labios carnosos, pero cuando crecí siempre fui la persona más segura del lugar", añadió, matizando que solo "tenía mi problema de inseguridad en un labio", por lo que se puso relleno: "Fue lo mejor que he hecho, no me arrepiento, aunque siempre he pensado que era mona".