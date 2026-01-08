Carla Goyanes, emocionada, tiene un único deseo para este 2026: "Mucha salud sobre todo"

Han sido días mágicos en Madrid, donde la Cabalgata de Reyes volvió a llenar de ilusión las calles de la capital. Y es que entre la emoción de los más pequeños, Carla Goyanes se convirtió en la anfitriona más encantadora, y eso se debe a la forma en la que vive estos acontecimientos tan especiales, estuvo acompañada de sus hijos Carlos y Santiago. Desde una de las carrozas, la empresaria no dudó en lanzar caramelos con entusiasmo: "He venido con los mayores y aquí estamos, encantados", decía con una sonrisa.

Carla Goyanes ante las cámaras | Gtres

Probablemente estas fechas hayan tenido un toque de nostalgia para Carla ya que perdió a su padre Carlos Goyanes y a su hermana mayor, Caritina Goyaneshace ya casi un año y medio y en el mismo mes, agosto de 2024. Para muchos, estas celebraciones y reuniones familiaresson difíciles, sin embargo, Carla ha mostrado un lado admirable, sacando su fortaleza y recordando la importancia que tiene la ilusión de los niños, que está por encima de todo.

Así lo dejó claro antes de subir a la carroza: "Hoy es un día mágico para los niños y para los mayores". Pese al frío invernal que tuvo la tarde del 5 de enero, la empresaria no dejó que ningún inconveniente, ni siquiera climático, arruinase la fiesta: "Hace fresquito pero da igual", de nuevo con actitud positiva. Disfrutó de la compañía de sus hijos mayores, el más pequeño de los tres, Beltrán, no asistió por ser aún "muy pequeñito", aún así fue un día para el recuerdo, del que disfrutó en familia.

Carla Goyanes y su hijo en la Cabalgata de Reyes | Gtres

Durante la celebración, Carla también reflexionó sobre la Navidad y la llegada del 2026, destacando que estas fiestas han sido "tranquilas, en familia", con un pequeño viaje previo que les permitió desconectar y descansar antes de retomar la rutina e instalarse de nuevo en Madrid. Y aunque los deseos para el nuevo año son muchos, la empresaria tiene uno claro y es algo que todo el mundo desea: "Yo le pido mucha salud sobre todo", priorizando el bienestar de sus seres queridos.