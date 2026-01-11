La emotiva despedida de Nina, madre de Isabelle Junot, a su exmarido Philippe Junot: "Fue mi mejor amigo"

La muerte de Philippe Junot en Madrid este 8 de enero a los 85 años se ha convertido en la noticia más comentada de la prensa rosa.

Su hija Victoria fue la que ha anunciado con una carta de despedida a través de sus redes sociales el fallecimiento del que empresario y más tarde, su hija Isabelle Junot pronunciaba sus primeras palabras.

Philippe Junot | Europa Press

Después de ello, sus hijas publicaron un emotivo post en Instagram recordándole con una serie de imágenes junto a su segunda esposa, Nina Junot.

"Recuerdo brevemente que se divorciaron en algún momento de nuestra juventud, pero nunca dejamos de ser una familia. El respeto y el apoyo continuaron. Deseo eso para cualquier niño o persona en este planeta. Así que sí, la vida pasa, pero fuimos privilegiados de estar rodeados de amor. Y de momentos divertidos, por supuesto. Gracias mamá por tu cuidado y lealtad hasta los últimos momentos", escribieron las hermanas en una publicación a la que ha respondido Nina.

"Wow, qué fotos tan bonitas, Gracias. Es hermoso recordar cada momento en las fotos publicadas. Creamos una familia maravillosa con los mejores hijos imaginables, tuvimos un divorcio amistoso y al final fue mi mejor amigo. Vivió al máximo y ahora le deseo un buen viaje. Lo hizo bien en esta vida y estoy seguro de que se las arreglará bien en el futuro, pero lo echaré de menos", ha escrito Nina, que guardaba una gran relación con su exmarido como puedes ver en el vídeo de arriba cuando acudieron juntos al bautizo de su nieta Philippa en 2024.

Philippe Junot se casó en 1987 con Nina Wendelboe-Larsen tras su matrimonio con Carolina de Mónaco en una pequeña iglesia cerca de Copenhague y fruto de esta relación nacieron Victoria (1988); Alexis (1989) e Isabelle (1991), todos en Nueva York.

Por su parte, Isabelle también quiso rendir homenaje a su padre en otra publicación en la que recopiló un carrusel de imágenes de la vida de Philippe.

"Mi querido papá. ¡Qué vida viviste y qué vida nos diste! ¡Qué familia creaste! ¡Y qué ejemplo fuisteis como padres! Unidos hasta el final. Gracias por tu amor incondicional. Mi padre se fue el 8 de enero, en madrid, en paz, rodeado de amor y de su familia. Después de regalarnos toda una vida llena de aventuras y recuerdos inolvidables, con su eterna sonrisa, y humor contagioso hasta el último momento. Era único. No hay palabras para describir el hueco que nos deja ni cuánto lo vamos a echar de menos. Pero, como a él le habría gustado, seguiremos riéndonos al recordar todo lo vivido juntos y disfrutando de la vida, tal y como nos enseñó con su ejemplo. Qué privilegio haberte tenido todos estos años. Y qué suerte haberte tenido como papá. Buen viaje. ¡Hasta la próxima!".