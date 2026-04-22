Juana Acosta y Ernesto Alterio, junto a su hija Lola, en su gran debut: emoción, orgullo y mucha complicidad

Una noche muy importante para Lola Alterio y también para sus padres. Juana Acosta y Ernesto Alterio han vivido uno de esos momentos que quedan para siempre: el debut interpretativo de su hija, a la que han acompañado muy emocionados en su estreno con la serie, El Homenaje.

Muy sonrientes y derrochando complicidad, madre e hija han posado juntas demostrando la buena relación que mantienen. Pero todas las miradas estaban puestas en Lola, que afrontaba su primera gran experiencia delante de las cámaras con muchos nervios. "Venía súper nerviosa", confesaba, aunque feliz por poder compartir este paso con su madre: "Estar así, agarrada de la mano con ella en este momento es maravilloso".

Juana Costa junto a su hija Lola Alterio en el estreno de El Homenaje | Europa Press

Para Juana Acosta, la noche tenía un significado muy especial. "Tengo la suerte de poder acompañar a mi hija en su estreno... las primeras veces en todo siempre son muy importantes", explicaba con emoción, consciente de lo que supone este inicio en una profesión tan exigente.

Y es que, aunque pueda parecer lo contrario, comenzar en el mundo de la interpretación con padres actores no siempre es sencillo. Lola no dudaba en señalar a sus padres como sus grandes referentes: "He aprendido con ellos toda la vida los he visto toda la vida y he aprendido ellos absolutamente toda la vida y de repente poder trabajar con mi madre esa primera vez".

Lola Alterio junto a su madre Juana Acosta | Gtres

Pero más allá del orgullo de madre, Juana también hablaba como compañera de profesión. Y su valoración no podía ser más evidente: "Lo borda. Está espectacular", afirmaba, visiblemente emocionada por el trabajo de su hija.

Una noche llena de emociones, nervios y orgullo en la que queda claro que el talento también puede heredarse.

Juana Acosta cómplice con su hija Lola Alterio | Gtres

Un momento único donde ha contado con el apoyo tanto de su madre como de su padre, demostrando que, a pesar de la separación de ellos, son una familia unida. Juana Acosta y Ernesto Alterio se separaron en julio de 2018, después de una relación de unos 15 años.