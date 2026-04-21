Francisco Rivera se pronuncia "despacito" sobre la relación de su hija Tana Rivera con Roca Rey

El nombre de Tana Rivera y Roca Rey sigue acaparando titulares, y esta vez ha sido Francisco Rivera quien ha querido pronunciarse. El torero, siempre discreto en lo que respecta a su vida familiar, ha reaccionado con cuidado ante el interés por la supuesta relación de su hija.

Lejos de entrar en detalles personales, Fran Rivera ha preferido poner el foco en la trayectoria profesional del torero. "Roca Rey es figura, figura máxima del toreo", ha afirmado dejando claro el respeto y la admiración que siente por él desde hace años. "Es un torero al cual admiro y respeto desde hace mucho tiempo".

Fran Rivera hablando con la prensa | Europa Press

El torero ha reconocido además que tanto él como Lourdes Montes han seguido de cerca la carrera del peruano desde hace tiempo. "Nos vamos a tener que poner un cartel de que nos gustaba desde antes", comentaba entre risas, quitando hierro en torno a este asunto.

Eso sí, cuando las preguntas han ido más allá y han intentado profundizar en la relación personal entre su hija y el torero, Fran ha marcado distancia: "Dejadlo que es muy pronto, que son muy jóvenes", dejando claro que prefiere tomarse la situación con calma y sin adelantar acontecimientos.

Andrés Roca Rey y Tana Rivera en la feria taurina de Brihuega | Gtres

El propio Francisco ha reconocido que entiende el revuelo mediático: "Son dos chavales muy guapos, de éxito". Sin embargo, ha insistido en la importancia de no precipitarse: "Piano, piano, despacito".

Mientras tanto, la ausencia de Tana en algunas citas taurinas no ha pasado desapercibida, aunque todo apunta a que podría reaparecer próximamente.