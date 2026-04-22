Gloria Camila y el supuesto encuentro con Rocío Flores en la Feria de Sevilla: "La gente sabe más de mi vida que yo"

La Feria de Abril siempre deja momentos inolvidables y también polémicas. Esta vez, la protagonista ha sido Gloria Camila, de quien se ha rumoreado que habría tenido un supuesto encuentro con su sobrina, Rocío Flores.

Sin embargo, Gloria Camila está centrada en disfrutar al máximo de la Feria, y este año lo hace con un acompañante muy especial: la presencia de su padre, José Ortega Cano. "Estamos súper contentos, felices".

Gloria Camila con la prensa en la Feria de Abril | Europa Press

Pero nada más lejos de la realidad. Con una sonrisa y cierto tono irónico, Gloria ha cortado de raíz las especulaciones sobre ella y su sobrina: "No". Así de clara se ha mostrado al ser preguntada por ese posible cara a cara que algunos ya daban por hecho. Y por si quedaban dudas, ha rematado con una frase que no ha pasado desapercibida: "Me sorprende la gente que sabe más de mi vida que yo misma".

Lejos de entrar en más detalles o alimentar el tema, Gloria ha preferido mantenerse en su postura. "Sabéis que yo no voy a hablar de eso", ha insistido, dejando claro que hay asuntos sobre los que no piensa pronunciarse públicamente.

Vestida de flamenca y fiel a la tradición con diseños de Aurora Gaviño, la hija del torero se deja ver radiante y disfrutando del ambiente sevillano. Eso sí, por ahora, sin reencuentros sorpresa ni reconciliaciones familiares... aunque en la Feria, nunca se sabe.