Juan Avellaneda sale en defensa de Tamara Falcó tras ser acusada de altiva y prepotente: "Es una persona con opinión"

Apenas una semana después de quedarse sin vestido de novia tras su polémica ruptura con 'Sophie et Voilà', Tamara Falcó ya está ultimando los detalles del traje que lucirá en su boda con Íñigo Onieva. Sin tiempo que perder, y consciente de que queda tan solo mes y medio para el gran día, la marquesa de Griñón ponía rumbo este domingo a Nueva York para reunirse con Carolina Herrera y el diseñador de la prestigiosa firma, Wes Gordon, para ultimar los detalles de su look nupcial y hacerse la primera prueba.

Un viaje que ha hecho acompañada tan solo por su estilista, Blanca Unzueta, y del que no se están perdiendo ningún detalle ni su madre, Isabel Preysler, ni su hermana Ana Boyer; tampoco su íntimo amigo Juan Avellaneda, que a pesar de no haber podido viajar a Estados Unidos con ella no se están perdiendo ni un solo detalle del proceso de elegir su nuevo vestido de novia, ya que Tamara está en permanente comunicación con ellos.

Una información que el diseñador, muy discreto, ni confirma ni desmiente. Respetando la decisión de la marquesa de no revelar ningún detalle de su viaje para reunirse con Carolina Herrera, Avellaneda asegura "no haberse enterado" ni siquiera de que Tamara está en Nueva York ni de que Wes Gordon vaya a diseñar su vestido de novia: "No lo sé, no lo sé. ¿Quién lo ha dicho?"

"Yo estoy a tope de curro en Madrid hoy, rodando una cosita y mañana otra y no te puedo decir nada" ha añadido, dejando en el aire si al no haberla podido acompañar por motivos profesionales la socialité le está informando en todo momento a través de videollamada.

Avellaneda asegura a Europa Press en todo momento que "no tiene ni idea" de que Carolina Herrera es la firma elegida por Tamara para su gran día y con una sonrisa confiesa que "estoy feliz si ella está feliz haciendo lo que sea que no sé qué es" en Nueva York. "Yo estoy pendiente en todo el proceso como me pidió y ya está, sea aquí o en Cuenca" desvela.

Lo que sí ha querido aclarar son los rumores de que la hija de Isabel Preysler es una persona prepotente, y así se habría comportado en las pruebas del vestido que tuvo con 'Sophie et Voilà', en las que el propio Juan estuvo presente: "Este tema lo ha aclarado Tamara en 'El Hormiguero', pero yo vuelvo a decir que no hay nada de plagio, que al final cualquier diseñador se inspira en otras cosas, yo soy el primero, si entráis en mi Instagram podéis ver inspiraciones con las que creo otras cosas y ya está, no tengo nada más que decir". "Es una de las personas más fáciles con la que trabajar, sí que es verdad que es una persona con opinión y es exigente con el resto, igual que con ella misma. ¿Tú te casarías con algo o te pondrías una prenda que a lo mejor no te convence mucho? No es en absoluto prepotente, es una persona que sabe lo que le gusta y lo que no, ya está. Es como la veis" ha zanjado.