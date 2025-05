Jessica Bueno desmiente los rumores de reconciliación con Luitingo en la Feria de Abril

La Feria de Abril ha vuelto a convertir Sevilla en el epicentro de la fiesta y la tradición andaluza, pero este año, entre sevillanas y farolillos, un rumor ha comenzado a tomar fuerza en redes sociales: el supuesto reencuentro entre Jessica Bueno y Luitingo. La expareja, que rompió a finales de febrero, ha sido señalada como protagonista de un posible acercamiento tras ser vinculada por una seguidora anónima del perfil de Instagram La Cuernis. Según este testimonio, ambos habrían sido vistos en compañía de los hijos de Jessica, e incluso se llegó a afirmar que el cantante fue visto sosteniendo en brazos al más pequeño durante una reciente visita a Bormujos, en Sevilla.

Ante la creciente difusión de este rumor, la modelo ha querido pronunciarse de forma tajante para desmontar cualquier especulación. "Eso es completamente falso", ha asegurado al equipo de Europa Press, mostrando su sorpresa por la facilidad con la que se difunden este tipo de informaciones sin contrastar. "Hay tanta gente en la Feria que yo creo que eso era imposible", ha añadido, dejando claro que no se produjo ningún tipo de encuentro con su expareja durante las fiestas.

Jessica ha cuestionado duramente la forma en la que se ha originado el rumor: "No sé cómo una plataforma, bueno, un perfil de Instagram es el que ha iniciado el rumor y no sé cómo pueden iniciar ese rumor solo porque una simple anónima le manda un mensaje sin pruebas, sin fotos ni vídeos para poder contrastar esa noticia y al final lo único que hace es quitar credibilidad para otras noticias que quiera soltar".

Sobre la posibilidad de una reconciliación con Luitingo, la sevillana ha sido clara y contundente: "No, no, no, no, cada uno ha tomado su camino (...) lo que no puede ser, no puede ser. No hay que darle más vueltas a eso". Aun así, asegura que, en caso de haberse encontrado con él, no habría supuesto ningún problema: "Lo hubiera saludado tan normal y ya está, no pasa nada".

Lejos del foco de estos rumores, Jessica ha preferido centrarse en lo positivo que le ha dejado esta Feria, especialmente el cariño recibido por sus elecciones de vestuario. "Me alegro mucho que, al final, todo el trabajo que conlleva elegir los looks, todos los detalles de cada cosa para que quede perfecto, pues que se vea el resultado así, de esa manera. Que al final eso, pues, que se vea el resultado y que a la gente le guste me hace muy feliz", ha concluido con una sonrisa.