Jessica Bueno y Luitingo: agradecimientos mutuos y ¿una canción dedicada a la modelo?

A pesar de que son momentos complicados en el ámbito personal, en el ámbito profesional Jessica Bueno está imparable. Desfiles, campañas... Y este jueves ha acudido a la apertura de la nueva tienda de Lozanía Brand, en Sevilla, que ha amadrinado junto al actor Luis Fernández y a la actriz Ana Caldas.

Una buena racha profesional que, como ella misma confiesa, le está ayudando a sobrellevar mejor todo lo que le está pasando: "Estoy muy feliz porque al final pues que me siento realizada y salen proyectos. Estar en movimiento me ayuda a sentirme mucho mejor, a estar más feliz, más motivada y con muchísimas ganas".

Allí, la modelo ha dedicado unos minutos a la prensa y se ha pronunciado sobre la última defensa pública que ha hecho Luitingo, asegurando que es una muy buena madre. Unas palabras por parte de su ex que ha querido agradecer pero ha preferido zanjar el tema porque ya no le apetece hablar "de otras personas que no forman parte de mi vida": "Pero, en este caso, me gustaría agradecerlo públicamente, ya que él ha tenido ese gesto conmigo públicamente. Entonces, me siento muy agradecida".

Jessica Bueno, en la inauguración de una tienda en Sevilla | Gtres

Sobre el que ha prefiero pasar palabra ha sido sobre su exmarido, Jota Peleteiro, y el duro enfrentamiento que han mantenido públicamente durante las últimas semanas. Ahora, Jessica prefiere: "Volcarme en el trabajo, en la familia, en trabajar mucho en mí. "Y eso hace que me olvide de las cosas malas, que lo deje en manos de quien se tenga que ocupar y yo centrarme en otras cosas", confiesa.

Una noticia que desconocía es que su hijo mayor, Fran, fruto de su relación con Kiko tiene un nuevo primo, el tercer hijo en común de Fran Rivera y Lourdes Montes: "La verdad, no me he enterado de nada. Le doy la enhorabuena a la familia, a los papis, pero no puedo comentar nada de eso porque no tengo ni idea".

Por su parte, Luitingo también ha sido grabado este viernes en Sevilla. El cantante se ha pronunciado sobre su nueva canción, donde supuestamente habla de Jessica, aunque él asegura que no que simplemente es un romántico: "No hombre. Son cosas que yo cuando estoy en el coche solo, pues ya está. Me pongo a componer y me salen cosas y ya está".

Luitingo atiende a los medios en Sevilla | Gtres

Y sobre el agradecimiento de Jessica tras decir que es buena madre, el artista lo tiene muy claro: "Ya lo dije con el corazón en la mano y ya está. Y lo seguiré diciendo".