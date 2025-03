Javier Ungría aclara el motivo por el que ha cerrado el restaurante y desmiente que sea por culpa de Elena Tablada

Javier Ungría siempre se ha mostrado bastante sincero a la hora de atender a los medios, y así lo ha vuelto a hacer...

Después de salir a la luz que el empresario ha cerrado el restaurante que tenía en el centro de Madrid, y especularse con los motivos, señalando que Elena Tablada podría ser una de las razones por tenerle supuestamente asfixiado económicamente, Javier Ungría ha decidido aclarar todo lo que se está diciendo sobre él y sobre el cierre de su negocio.

Este domingo, el empresario era grabado por Europa Press en el parque El Retiro de Madrid, y allí, muy tranquilo, dedicaba unos minutos a la prensa y esclarecía todos los detalles de la situación.

Javier Ungría en El Retiro | Europa Press

"Hay negocios que a veces funcionan o no funcionan, hay que cerrar, no hay que cerrar, o sea no pasa nada. Nada, nada raro", aseguraba a los medios.

Además, y a pesar de la dura batalla legal que han vivido por la custodia de su hija Camila, Javier Ungría ha querido dejar claro que el cierre de su negocio no tiene nada que ver con Elena Tablada, como se ha especulado, asegurando que tiene al empresario asfixiado: "Nada que ver...".

Javier Ungría y Elena Tablada | Gtres

Unas declaraciones con la que desmiente todos los rumores que han surgido durante los últimos días.