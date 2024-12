Elena Tablada, sobre su relación con Javier Ungría: "Siempre quiero que haya paz, no soy rencorosa"

Elena Tablada y Javier Ungría anunciaron su separación en 2017 tras seis años de relación y una hija en común, Camila. En un principio, parecía que la ruptura sería amistosa, pero con el tiempo las diferencias entre ambos los llevaron a enfrentarse en los juzgados para resolver temas relacionados con la custodia de su hija.

Javier Ungría y Elena Tablada | Gtres

Aunque la sentencia judicial ha puesto fin al proceso legal, las tensiones no han cesado y su complicada relación ha continuado ocupando titulares en los medios. En las últimas semanas, Javier Ungría ha reaparecido públicamente tras ser operado de una hernia y ha expresado su deseo de acabar con los enfrentamientos, dejando entrever su intención de alcanzar una relación más cordial.

Este miércoles, durante el festival Christmas Starlite, Elena Tablada ha dejado claro a los micrófonos de Europa Press que la paz siempre será su prioridad. "Por mí siempre va a estar ese momento de paz. Siempre quiero que haya paz, no soy rencorosa, no quiero problemas con nadie", ha declarado.

Elena Tablada en el festival Christmas Starlite | Gtres

No obstante, ha reconocido que mantener una relación armoniosa requiere esfuerzo: "Eso es una cosa que hay que trabajar día a día. Al final, la vida es como es y cualquier relación tiene sus momentos altos y bajos. Pero bueno, siempre vamos a hacer el esfuerzo para que las cosas fluyan pacíficamente".

Cuando le han preguntado sobre la percepción de que Javier es visto como el "bueno" de la historia, mientras ella aparece como la figura más conflictiva, la diseñadora ha sido contundente: "Yo creo que eso tiene que ver con el sistema en el que hemos nacido, el patrón en el que hemos crecido. Por desgracia, ya lo dije un día, a la gente el tema de una mujer fuerte y feliz no gusta. Al final, a la gente le gusta ver a la mujer víctima, que llora. Yo no soy así. Prefiero no ser la víctima, prefiero aprender y crecer".

Elena Tablada en el festival Christmas Starlite | Europa Press

Elena también ha hablado sobre la posibilidad de volver a ilusionarse en el amor. "No lo sé, no te sé contestar a eso ahora mismo", ha confesado. Ha explicado que, tras un periodo de conexión personal, se siente más selectiva: "He podido conectar conmigo, vibro muy alto, y para que alguien entre dentro de mi círculo hay muchos condicionantes. No todo el mundo está en ese nivel". Con esta declaración, ha dejado claro que, aunque no cierra la puerta al amor, su prioridad actual es su bienestar y crecimiento personal.