Paz Padilla y Anna Ferrer, juntas en el lanzamiento de su perfume de NoNiNá en medio de la polémica por la raspa

Este miércoles, Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer han vuelto a vivir un momento muy importante en su carrera como empresarias. La presentadora y la influencer han lanzado el primer perfume de su marca NoNiNá, un gran evento que se ha celebrado en la tienda Primor de Gran Vía.

Allí, tras presentar su nueva fragancia al público, un perfume donde han querido reflejar "ese aroma que para mí es Zahara con el concepto de NoNiNá de verano, vacaciones, libertad, paz, arena...", madre e hija hablaban con Europa Press sobre lo importante que es para ella su marca, especialmente para la hija de la presentadora: "Yo hago los shootings, yo subo los productos a la web, todavía hago todo eso, pero desde el principio hacíamos los paquetes en casa, yo las fotos, yo hice la primera web, la hice yo en la cuarentena, o sea, imagina".

Paz Padilla y Anna Ferrer presentan su primer perfume | Gtres

Un gran trabajo por parte de Anna del que Paz Padilla se muestra muy orgullosa: "NoNiNá es Ana. Yo tengo claro que ella es la que estudió Economía, la que ha estudiado Creación de Productos y Diseño. Ella es la CEO, yo le digo, ella es la CEO, entonces yo estoy ahí siempre para apoyarla en todo lo importante, que también se me escucha, se me oye, pero sobre todo llegó un momento en el que ya la infraestructura necesitábamos ayuda y logística".

Y es que además de haber lanzado este miércoles su primer perfume, Paz Padilla y Anna Ferrer están a punto de abrir su primera tienda de NoNiNá en Madrid: "Zahara por bandera. Esa es nuestra misión y ahora en Madrid va a haber un trocito de Zahara".

Un buen momento para su marca que llega justo en medio de la polémica en torno al uso de la icónica raspa de pescado en Zahara de los Atunes, una polémica de la que apenas han querido pronunciarse: "Esa raspa que diseñó Joan Viqueira. Yo quiero mucho a mi Joan Viqueira. Entonces, yo defenderé su trabajo porque es un artista y los artistas hay que reconocer su trabajo y valorarlo y respetarlo", expresaba Paz Padilla ante las cámaras cuando le preguntaban por lo ocurrido.

Madre e hija también han hablado de la buena relación que hay entre ellas y cuál es la clave para llevarse tan bien: "Porque mi madre me ha escuchado siempre desde pequeña. Para mí es que ella siempre me ha escuchado. Cuando yo tenía un problema, aunque fuera la tontería más de niña, se me ha roto un boli, ¿sabes? Ella me escuchaba, y ella también me contaba sus cosas. Es como que hemos creado esa conexión".