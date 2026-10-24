Los cariñosos gestos de Leonor con la Familia Real en los Princesa de Asturias: risas con la Reina y apoyo a Sofía

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 no solo ha dejado imágenes de elegancia y solemnidad sobre el escenario del Teatro Campoamor de Oviedo. Más allá de los discursos y los reconocimientos, la jornada también ha regalado momentos de complicidad entre los miembros de la Familia Real, con una princesa Leonor especialmente cercana a sus seres queridos.

La heredera ha protagonizado algunas de las escenas más espontáneas de la jornada reflejando la buena sintonía familiar en una de las citas más importantes de su agenda institucional.

Una de las más llamativas ha sido sus risas con su madre, la reina Letizia, al bajar del coche antes de su entrada a la gran gala.

La princesa Leonor y la reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2026 | Gtres

Una vez en el teatro, la Princesa mencionaba en su discurso la edad de su padre, Felipe VI, despertando las risas de los presentes y la del monarca, con quien también tuvo gestos de cariño tocándole la mano en varios momentos de la noche.

La princesa Leonor y el rey Felipe en los Premios Princesa de Asturias 2026 | Gtres

A la salida de la ceremonia, Leonor además fue el apoyo de su abuela, la reina Sofía, hasta llegar al vehículo que los trasladaría a la cena.

La princesa Leonor y la reina Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2026 | Gtres

Una vez dentro, se volvió a reunir con su hermana, la infanta Sofía, tras sus emotivas palabras en su discurso, recordando la primera película que fueron a ver al cine juntas, Ponyo en el acantilado, del estudio Ghibli, de las que ambas son grandes fans y cuyo presidente, Kenichi Yoda, recogió el premio princesa de Asturias de comunicación y humanidades.