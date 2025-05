Irene Villa, sorprendida con las preguntas sobre la ruptura de su ex, Juan Pablo Lauro, y Nuria Fergó: "Ellos sabrán"

Tras semanas de revuelo, Irene Villa ha vuelto a ser preguntada por la ruptura inesperada de su exmarido, el piloto Juan Pablo Louro y la triunfita Nuria Fergó. Un romance que, tras muchas idas y venidas, ha puesto fin a más de tres años de relación.

Mientras siguen las especulaciones sobre los motivos que han podido llevar al distanciamiento entre la pareja, Irene ha posado públicamente durante la premier de la nueva película de Disney, Lilo y Stich, este miércoles en Madrid. Desde el photocall, Irene ha sido preguntada de nuevo sobre la ruptura de su exmarido y lanzando un mensaje generalizado ha expresado: "Creo que para las parejas que se rompen, creo que debería ser este el mensaje, que la otra persona sea feliz".

Irene Villa en una première en Madrid | Gtres

Aunque hace unos días ya se pronunciaba al respecto, afirmando que el padre de sus hijos no le había contado nada de su separación con Nuria Fergó, hoy ha reiterado lo dicho, desmarcándose así de la vida sentimental del piloto. Sin embargo, ha realizado unas sorprendentes declaraciones a los micrófonos de Europa Press con las que ha dejado claro que: "Yo solo deseo que a ambos les vaya bien, juntos o separados".

El distanciamiento entre Irene y Nuria sigue siendo una incógnita, a pesar de que la cantante confirmara que ya "no eran amigas". Irene, que se enteró de la ruptura por la prensa, revela que entre ellas no va a cambiar nada: "No, la verdad es que no es lo que ella dijo ya, que no somos amigas y respetamos nuestras decisiones". Sin embargo, aunque siempre ha mantenido el contacto con su expareja, Juan Pablo Lauro, por el bien de sus hijos, reitera que está al margen de su vida personal: "De nuestra vida personal no nos comentamos, yo no le cuento lo bien que me va con David, entonces él tampoco me cuenta. Nuestras vidas privadas son privadas".

La historia de amor entre la triunfita, Nuria Fergó, y el piloto no ha sido para nada convencional. Se conocieron inesperadamente en un evento, pero no fue hasta 2022 cuando dieron pie a su romance. Una pedida de matrimonio en París acaparó toda la atención de la prensa. Pero lo que parecía amor eterno, ha puesto punto final recientemente.

Por su parte, Irene Villa mantiene una relación más discreta con el entrenador David Serrato, con el que lleva ochos meses casada y cuatro años de relación.