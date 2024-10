Irene Villa y David Serrato revelan si seguirán viviendo separados tras celebrar su boda por segunda vez: "Somos muy distintos"

Irene Villa y David Serrato se casaron el pasado 21 de septiembre de su esperada boda junto a más de 100 invitados en el monasterio de Santa María de la Vid, en Burgos. Ambos se dieron el Sí, quiero en una ceremonia privada y, tras ella, pusieron rumbo a su luna de miel.

A su regreso, han decidido celebrar su boda de nuevo. Esta vez de una forma más multitudinaria, rodeados de hasta 350 invitados, entre los que se encontraron muchos rostros conocidos, en el Mirados de Cuatro Vientos, ubicado en el Real Aeroclub de España. Ha sido por una buena causa, y es que han colaborado con Gastronomía Solidaria para el evento.

El beso de Irene Villa y David Serrato | Gtres

Allí, visiblemente felices han confesado que "hoy es la boda más social" porque "queríamos compartirlo con toda España" rodeados de todos sus queridos. "Hoy es la fiesta del amor", han señalado a Europa Press.

"Cuando conocí a Irene, conocí a una chica guapísima e interesantísima, pero no sabía que venía con el regalo de una familia detrás", explicó David. Unas palabras que emocionaban a la escritora porque "él nos conoció a toda la familia al completo, mucha gente pudo pensar que era una carga, pero todo lo contrario, mis hijos están encantados con él y a la inversa, con él es todo facilísimo".

Sin embargo, a pesar de ser pareja desde 2021, aún no viven juntos, siendo un claro ejemplo de las llamadas parejas LAT, un concepto del que se ha hablado mucho últimamente con muchos casos famosos.

"Cada uno somos muy distintos", confesó Serrato, pero "tenemos tantos puntos donde nos encontramos, que no cabe otra que disfrutar". Ante la gran pregunta de si ahora van a dar el paso de vivir juntos, Irene respondió: "Llevamos juntos desde la otra boda y yo ya no me quiero separar de ti, a ver cómo lo haces".

Parece que, por el momento, no se va a dar porque "ahora todo es tan idílico, todo encaja perfectamente", pero "no te digo que igual en un tiempo esos planes puedan cambiar", explicó Serrato.