No tires el hueso de aguacate: aprovecha todas sus propiedades con este remedio casero para el dolor

De un tiempo a esta parte, el aguacate se ha convertido en un ingrediente estrella de la gastronomía, siendo protagonista o parte de platos muy variados, desde dulces a salados: tostadas, ensaladas, sándwiches, carpaccio, brownies... Y esta versatilidad es una de sus grandes ventajas y uno de los motivos por los que ha triunfado tanto, siendo un indispensable en las muchas de las cocinas modernas.

Más allá de las recetas culinarias, el aguacate tiene propiedades nutricionales muy beneficiosas para nuestra salud. Por ejemplo, es rico en grasas saludables (sobre todo, ácido oleico) y contiene fibra, vitaminas B, C y E, así como minerales esenciales como el potasio y el magnesio. Todo esto ayuda a mejorar la salud cardiovascular, fortalecer el sistema inmunológico y favorecer la digestión. También se usa en la industria cosmética, ya que sus cualidades antioxidantes y grasas buenas son ideales para elaborar cremas, mascarillas y productos para el pelo, por ejemplo.

Pero en este caso nos vamos a centrar en otro beneficio que proporciona el aguacate, concretamente, su hueso: puede ser un buen aliado contra algunos dolores. Así lo cuentan desde el perfil de Instagram @salud.para.diabeticos a través de una de sus publicaciones.

Aguacate | Freepik

Así puede ser el hueso de aguacate un remedio contra el dolor

Lo primero que hace mucha gente al abrir un aguacate es tirar el hueso a la basura sin saber que también se puede aprovechar, ya que tiene sus propiedades beneficiosas. Para hacer tú misma el remedio casero que propone @salud.para.diabeticos debes seguir los siguientes pasos:

1. Abre el aguacate, coge el hueso y córtalo por la mitad.

2. Ahora, pártelo en trozos más pequeños y mételos en un bote.

3. Añádele una cucharada de sal, cúbrelo con alcohol y cierra el bote.

4. Déjalo reposar 24 horas.

Pasado este tiempo, ya lo podrás usar como remedio casero contra el dolor. Tan solo, tienes que mojar un trozo de algodón y aplicarlo en la zona que necesites.

Según @salud.para.diabeticos, este preparado contiene "compuestos antiinflamatorios" y la sal y el alcohol "actúan como un analgésico natural y un activador de la circulación". Además, va bien para mejorar circulación, reducir la inflamación y contra el dolor reumático y dolores musculares.

Este remedio es perfecto para "masajear rodillas, tobillos o muñecas", ya que alivia la pesadez y estimula la circulación después de un día cansado o tras hacer ejercicio.

Es importante recalcar que se trata de un remedio casero y que no sustituye a ningún tratamiento médico. Por eso, si el dolor persiste o tienes dudas sobre lo que te puede pasar, pide hora a tu médico, ya que él será el que te dará el tratamiento más adecuado para ti y te hará las pruebas más idóneas para averiguar cuál es tu afección.