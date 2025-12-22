Kylie Jenner y su maquillaje infalible para estas Navidades: corrector, colorete y labios perfilados

En plena temporada navideña, cuando los brillos, las sombras intensas y los labios rojos suelen dominar los looks de belleza, Kylie Jenner marca la diferencia con una propuesta mucho más relajada. La menor del clan Kardashian-Jenner apuesta este año por un maquillaje natural, favorecedor y muy versátil.

Lejos de los maquillajes recargados que hemos visto en otras ocasiones, Kylie nos ha mostrado en su cuenta de Instagram que se decanta por una piel bien trabajada, tonos suaves en ojos y mejillas y un detalle clave que eleva todo el conjunto: los labios. Un look perfecto tanto para una comida familiar como para una noche especial, y que además resulta fácil de replicar en casa.

Maquillaje Kylie Jenner | Instagram

Piel luminosa y efecto buena cara

Para lucir una piel uniforme y natural, Kylie utiliza una base de maquillaje de su propia firma, Kylie Cosmetics, aplicada de forma ligera para dejar ver la textura real de la piel. El objetivo no es cubrir en exceso, sino unificar y aportar luminosidad.

El bronceador, en este caso de Makeup by Mario, se lo aplica de manera estratégica en pómulos y frente, aportando calidez al rostro. A continuación, usa el corrector —también de Kylie Cosmetics— en la zona de la ojera, en pequeñas rojeces y también bajo el pómulo, en los laterales de la nariz y en el rabillo del ojo para crear un sutil efecto lifting que realza las facciones.

Kylie Jenner maquillándose | Instagram

Para completar ese efecto buena cara, se aplica en las mejillas colorete rosado. Un tono que aporta frescura y un aspecto saludable, muy acorde con la estética natural que define todo el look.

Ojos discretos y cejas definidas

Tras peinar y definir las cejas, Kylie maquilla los ojos. Primero aplica una sombra tostada muy suave para dar profundidad al párpado sin recargarlo. Luego, un delineado que es casi imperceptible: un trazo sutil realizado con sombra negra, probablemente de una paleta de Makeup by Mario.

A continuación, sella la ojera con polvos sueltos para evitar brillos y garantizar que el maquillaje se mantenga intacto durante horas. Luego, un toque de máscara de pestañas es suficiente para abrir la mirada y completar un maquillaje de ojos elegante y funcional.

Kylie Jenner maquillándose | Instagram

Labios protagonistas del look

El verdadero foco del maquillaje está en los labios. Kylie los perfila con un lápiz marrón frío, que define sin endurecer, y añade un gloss de su propia marca para conseguir un acabado jugoso y festivo. Es un labio fácil de llevar, favorecedor y perfecto para quienes buscan huir del clásico rojo protagonista en estas fechas.

Para finalizar, añade un toque extra de colorete en polvo, combinando un rosa más claro con otro tono ligeramente anaranjado, ambos de Kylie Cosmetics, reforzando ese efecto buena cara.

Kylie Jenner maquillándose | Instagram

Kylie Jenner y su imperio beauty

Este look llega en un momento especial para la empresaria. Kylie Cosmetics ha celebrado este otoño su décimo aniversario, consolidándose como una de las marcas de maquillaje más influyentes del panorama actual. Kylie siempre ha defendido que sus productos de belleza deben ser accesibles y pensados para el día a día.

No es casualidad que Kylie Jenner sea una de las celebrities que más éxito ha tenido en el mundo beauty. Ella misma, como vemos, es la mejor propaganda.