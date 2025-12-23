La reina Sofía viajó a París para acompañar a Tatiana Radziwill en sus últimos días de vida

El final de 2025 está siendo especialmente doloroso para la reina Sofía. Su prima segunda, amiga y confidente, Tatiana Radziwill, con quien mantuvo una relación muy estrecha durante toda su vida, falleció a los 86 años el pasado fin de semana en París.

Tal y como ha desvelado la revista ¡HOLA!, al conocer que el estado de salud de Tatiana se había agravado, la reina emérita decidió viajar de manera discreta a la capital francesa para acompañarla en sus últimos días. Lo hizo lejos de los focos y del protocolo, centrada únicamente en estar a su lado y despedirse de ella en la más estricta intimidad.

Tatiana Radziwill y reina Sofía | Gtres

Una amistad forjada desde la infancia

La relación entre doña Sofía y Tatiana Radziwill iba mucho más allá de los lazos familiares. Las unía una fuerte amistad que nació en la infancia y se mantuvo intacta con el paso de los años.

Tatiana fue un verdadero apoyo para la reina Sofía en distintas etapas: desde su juventud y el exilio de la familia real griega, hasta los veranos compartidos en Mallorca y celebraciones familiares en España. También estuvo presente en uno de los días más importantes de su vida, ya que fue dama de honor en la boda de Juan Carlos y Sofía.

Boda de Juan Carlos y Sofía. | Gtres

Aunque siempre mantuvo un perfil muy discreto, algunas de las experiencias compartidas entre ambas salieron a la luz gracias a las palabras que la propia Tatiana concedió a la periodista Carmen Enríquez para el libro Tras los pasos del rey.

"Compartí su vida en Sudáfrica cuando éramos bebés y, según nos contaron nuestras niñeras, yo acostumbraba a morderla. Pero luego aprendimos a no pelearnos y disfrutábamos de verdad de la compañía y los juegos de una con la otra", relató Radziwill a la periodista y escritora. "Unos pocos años después, tuve la suerte de compartir con ella la vida familiar en Grecia durante las vacaciones a lo largo de toda mi juventud, lo que fue una fuente inolvidable de felicidad para mí", añadía.

¿Quién era Tatiana Radziwill?

Más allá de su vínculo con la reina Sofía, Tatiana Radziwill pertenecía a una de las familias aristocráticas más destacadas de Europa. Era hija de la princesa Eugenia de Grecia y del príncipe polaco-lituano Dominico Raniero Radziwiłł. Por parte materna, era nieta del príncipe Jorge de Grecia y de María Bonaparte; y por parte paterna, del príncipe Jerónimo Nicolás Radziwiłł y de la archiduquesa Renata de Austria.

Nació en Ruan, Francia, y creció entre el castillo de Melbosc -donde vivía su madre junto a su padrastro, el príncipe Raimundo della Torre e Tasso- y las residencias de sus abuelos en París.

Tatiana se formó en investigación bacteriológica y fue una mujer muy preparada. Dominaba cinco idiomas y tocaba el piano, una faceta artística que compartía con su entorno más cercano. En 1966 se casó con el doctor Jean Henri Fruchaud, a quien conoció en la universidad, y juntos tuvieron dos hijos: Fabiola y Alexis Fruchaud.

Tatiana Radziwill y Jean Henri Fruchaud | Gtres

Su fallecimiento deja un profundo vacío en la vida de la reina Sofía, que despide así no solo a una familiar, sino a una de las personas que mejor la conocieron y la acompañaron a lo largo de casi toda su vida.