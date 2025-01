La infanta Sofía tiene una doble: así es Liara, la joven tiktoker polaca apasionada del baile

¿Es cierto que todos tenemos un doble? Aunque es muy complicado averiguarlo, hay quien la casualidad le sonríe y se ha encontrado con su clon en algún lugar del mundo. Una de estas personas ha sido la infanta Sofía y es que desde hace unos días se ha generado mucho revuelo en TikTok al descubrir los usuarios una tiktoker que se parece un montón a la hija pequeña de los reyes Felipe y Letizia.

Ella es Liara (@liara.wjk) y los comentarios no dejan duda de lo perplejos que se han quedado los tiktokers al ver los vídeos de esta chica: "Mi cara ahora mismo no hay emoji que la describa, por dios eres igual"; "¿Cómo que se parece un poco? ¡Es idéntica!"; "Infanta Sofía versión 2.0"; "Tuve que mirar el nombre de usuario"; o "Sofía en otro mundo paralelo siendo tiktoker".

Incluso algunos le han hecho saber la repercusión que está teniendo en España: "You are so famous in spanish media" (eres muy famosa en los medios españoles).

Ella misma se ha preguntado si realmente se parece tanto y tras el impacto generado, ha tenido que aclarar que no es Sofía. Este vídeo acumula ya más de 35.600 Me Gusta y más de 230 comentarios.

¿Quién es Liara?

Liara es una joven polaca que vive en Alemania y es una apasionada del baile. De hecho, su perfil de TikTok está únicamente dedicado a esta disciplina y comparte con sus seguidores vídeos cortos, de entre 10 y 15 segundos, bailando, ya sea ella sola o en compañía de amigas. Liara no desaprovecha ninguna ocasión y muestra su faceta bailarina en la calle, en casa, en clase, en un restaurante, esquiando...

Su larga melena rubia y lisa es el rasgo más parecido con la infanta, aunque en algunos vídeos la cara también es clavada a la hermana de la princesa Leonor. Hace un par de días, la tiktoker publicaba un vídeo en el que daba las gracias por llegar a los 20.000 seguidores.

En el momento de redactar este artículo, el marcador de followers ha subido hasta más de 29.000 (y no sería de extrañar que vaya a más). Aprovechando el tirón mediático, ha incorporado en sus posts hashtags como #infantasofia #princessofspain e #infantasofiaofspain. Asimismo, ha llegado a pedir recomendaciones de canciones en español para incorporar a sus vídeos, aunque en algunos de ellos podemos escuchar temas de Rauw Alejandro, Maluma, J. Balvin y Anitta, entre otros.

¿Tiene TikTok la infanta Sofía?

La infanta Sofía no tiene cuenta de TikTok, al menos una pública, porque como recuerda Núria Marín en esta publicación, Carolina Marín comentó en una entrevista en televisión que la princesa Leonor y la infanta tienen cuentas secretas que compartirían solo con su gente más cercana.

La periodista afirma, además, que ha podido hablar con Liara y le ha comentado que está "flipando" con este tema y que "no tenía ni idea" de que se parecía a Sofía. Marín asegura que la joven le gusta que le comparen con la infanta porque "es una chica muy guapa".