Eugenia Osborne, sobre la vida sentimental de su padre, Bertín Osborne: "Me da igual si está sólo o con alguien"

Bertín Osborne podría estar ilusionado con una joven de 28 años llamada Sofía, que es de Málaga y que trabaja como comercial en un concesionario de coches. Hasta el momento, el cantante y presentador de televisión no ha hecho ninguna declaración pública, pero sí su hija, Eugenia Osborne, quien recientemente apareció ante los medios para hablar de la vida personal de su padre, eso sí: con mucha cautela.

Bertín Osborne, en un evento en Madrid | Gtres

Durante la breve declaración, Eugenia fue tajante: "Mi padre no nos habla de ese tipo de cosas" afirmaba con una sonrisa mientras añadía "Es su vida" dejando claro que no deseacomentar especulaciones sobre las posibles relaciones ni noviazgosde su padre. Y por si alguien tenía alguna duda, recalcó que su padre no acudió a las reuniones familiares de Navidad acompañado de nadie, refiriéndose a la supuesta joven: "No ha traído a nadie".

Eugenia Osborne | Europa Press

Bertín pasó la Nochebuena en Jerez con la familia materna de su hija Eugenia, ya que, como comentó la propia empresaria: "Entre todos se llevan bien y él es parte de la familia también".

En cuanto a las tensiones públicas por la paternidad de su hijo con Gabriela Guillén, Eugenia volvió a optar por la discreción, comentando que no tiene el teléfono de Gabriela ni ha mantenido contacto para felicitar al niño por su cumpleaños. El conflicto con Bertín y su hijo de dos años ha sido uno de los temas más presentes en la vida pública del cantante, que, aunque ha compartido algunos momentos con el pequeño, fuentes cercanas consideran que su implicación como padre es motivo de debate.

Aún así Eugenia quiso transmitir un mensaje muy positivo hacia su padre "Le quiero ver feliz, me da igual si es con alguien o solo", destacando su deseo de verlo tranquilo más allá de los contratiempos y rumores que surjan en su vida sentimental.