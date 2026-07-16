Gabriela Guillén desmiente enfadada los rumores de reconciliación con Bertín Osborne: "Siempre me llaman mentirosa"

Mientras Bertín Osborne se ha visto obligado a cancelar su próximo concierto -previsto para este viernes en las fiestas del madrileño barrio de Chamberí- al arrastrar secuelas de la fuerte neumonía que sufrió hace dos meses, han surgido rumores de que la cordialidad de la que ha presumido en los últimos tiempos con Gabriela Guillén por el hijo que tienen en común (David, de dos años y medio) podría estar dando pie a una incipiente reconciliación.

La esteticien habría trasladado a sus amigos más íntimos que desde mayo estaría teniendo una relación más que cordial con el artista, que estarían teniendo un lío e intimando más, aunque por el momento no se trataría de nada serio.

Gabriela Guillén | Europa Press

Una información que la propia Gabriela no tardaba en negar, dejando claro que no es cierto y que está harta de que se inventen "tonterías" porque la única relación que tiene con Bertín es por el niño y con este tipo de rumores lo único que van a lograr es que el cantante se aleje de su hijo. Además, y aunque no ha querido entrar en detalles, ha insinuado que podría estar ilusionada pero con otro hombre sobre el que ha preferido no decir nada.

Ahora ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y, tajante, ha asegurado que no hay reconciliación con el presentador y que está harta de que se la tache de mentirosa.

"Madre mía, madre mía, lo que hay que oír. Mira, no sé de dónde han sacado eso, ni me ha sorprendido, porque es que de verdad que yo... siempre se están inventando de que mi entorno, porque mi entorno, mira, ni siquiera quedo con personas, no quedo con nadie. Entonces, que se dejen ya, de verdad. No tengo ganas de seguir con la misma historia, de estar desmintiendo, y que siempre que me estén llamando mentirosa, porque es que parece que yo digo una cosa y siempre es mentira. Que me remito, vamos, que a los hechos todo lo que se ha dicho han sido mentira porque desde el inicio que se ha dudado de mí, que se ha dudado de la paternidad, que muchas personas lo han cuestionado pues ahí está" ha estallado enfadada.

Como reconoce, "me cabrea muchísimo porque ya empiezan a decir historias y ya no estamos más cómodos de vernos tranquilamente y el simple el hecho de ya inventarse cosas ya molesta, a mí me molesta. Entonces pues no, no voy a dejar que afecte la relación que tenemos por unas simples tonterías". "Ya estoy bastante cansada sobre que se estén diciendo que yo soy una aprovechada, que solamente cobro, que me siento... Me puedo sentar las veces que quiera en un plató, mira que me lo han ofrecido y no lo he hecho. Y lo haré cuando me dé la gana. Así que pueden decir lo que quieran" ha sentenciado respondiendo a los que creen que es ella la que hace circular los rumores para que se hable de ella en televisión.

Bertín Osborne, en un evento en Madrid | Gtres

Respecto a si finalmente su pequeño podrá conocer a sus hermanas, las hijas de Bertín -Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne- este verano, Gabriela se ha sincerado y ha admitido que "no lo sé porque todavía no hemos hablado. Si se hará será cuando nos coordinemos todos y ya está, habrá que buscar un tiempo. Yo no he coordinado con su padre para que haga de momento un encuentro, que eso se hará cuando las cosas cuadren, agendas y demás, que yo también estoy trabajando, su padre también, entonces no lo sé". Sin embargo, y aunque el encuentro con toda la familia no esté claro, la paraguaya sí ha confirmado que entre sus planes este verano está ir a la finca del cantante en Sevilla para que el niño pase unos días con su padre: "Bueno, ha estado ya, entonces puede ir claro. Sí, sí, le toca".

Dejando a un lado su relación con Bertín, hace unos días se dijo que Gabriela habría desvelado que está ilusionada pero no del artista, sino de un hombre muy famoso de nuestro país que si se supiese "se caería España". Algo sobre lo que no ha querido pronunciarse, echando balones fueras al asegurar entre risas que "mi corazoncito está ocupado por alguien muy famoso que es mi hijo. Pues sí".