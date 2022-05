No es la primera vez que India Martínez aparece en redes con el rostro visiblemente hinchado, pues el pasado mes de julio la cantante hizo público el fastidioso percance que le llevó a tener que acudir al hospital después de que su cara sufriera una fuerte reacción alérgica tras ingerir un paracetamol.

Una grabación que publicó del primer plano de su rostro fue la encargada de enseñar la reacción que le había provocado el fármaco, en la cual destacaba la zona de las ojeras pues se percibían unas grandes bolsas.

Sin embargo, esa tampoco fue la primera ocasión en la que la artista comenzó a sufrir reacciones de ese tipo ya que en diciembre de 2020 explicó que desde hacía un año a veces se acostaba y se levantaba con brotes alérgicos.

Algo que nuevamente ha ocurrido pero no por la misma razón que en las veces pasadas. Ojos, pómulos y labios hinchados y un fuerte sarpullido por el cuerpo han sido algunas de las consecuencias derivadas de un motivo que la misma India desconoce.

''(05:00h) Soy un bichito... ooootra vez alergia a no sé qué... Está vez no tomé medicamentos, ya que he comprobado que me pasa con el Ibuprofeno y derivados. Creo que a más de uno nos pasan estas cosas verdad... A ver si damos con lo que es (Si algún día me veis así por ahí no os asustéis jejej)'', ha escrito junto al vídeo donde muestra algunas de las zonas afectadas.

Sin embargo, pese al desagradable momento al que ahora hace frente, la cordobesa no pierde su sentido del humor. Así lo ha demostrado en sus historias de Instagram junto a una reveladora captura de pantalla de su teléfono que ilustra cómo este no reconoce su rostro.

''Jajajajaja ni las aplicaciones del móvil me reconocen la cara'', ha expresado junto a varios emoticonos de risa.

India Martínez muestra cómo el móvil no le reconoce | Instagram

