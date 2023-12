La imagen de Joaquín Torres tras una operación "muy compleja" de 8 horas

Hace justo una semana, Joaquín Torres sorprendía en Instagram con un vídeo desde la cama del hospital en el que anunciaba haber tenido un accidente de moto por el que se encontraba hospitalizado y por el cual tendría que pasar por quirófano.

"El pasado lunes, cuando me dirigía de casa al trabajo en mi moto, un vehículo salió de un garaje invadiendo la calle y poco o nada pude hacer para este fatal accidente", contó entonces. Ahora, el arquitecto ha reaparecido para actualizar su estado y comunicar que ya ha sido operado.

Con un nuevo vídeo con mejor aspecto y las vías aún puestas en el brazo, Joaquín ha querido dar las gracias a todo aquel que ha invertido un minuto de su tiempo en mandarle un mensaje: "Me he decidido hacer este vídeo porque estoy abrumado con la cantidad de mensajes de cariño y apoyo tras mi accidente".

Tal y como él mismo confesó, debido al accidente se rompió la pelvis en varios sitios, se fracturó el antebrazo y continúa con una lesión de hígado y pulmón. Y ya ha pasado por quirófano: "He de deciros que llevo ya 9 días aquí, me operaron ayer, la operación fue 8 horas, muy compleja, pero estoy bien".

Una ocasión en la que ha aprovechado para agradecer el trato recibido en el hospital público, sin poder evitar emocionarse y romperse. "Me emociona muchísimo hablar de esto porque he comprobado lo injusta que somos la población con este sector", ha sentenciado, subrayando que todo el personal ha sido "absolutamente extraordinario".

Para finalizar, se ha despedido volviendo a dar las gracias a todos sus seguidores: "De verdad que vuestro apoyo y vuestros mensajes me han servido muchísimo. Un abrazo enorme".