La idílica boda del hermano de Elsa Pataky, Cristian Prieto, en el País Vasco

Cristian Prieto se ha casado este sábado con su novia Silvia Serra en Getaria (Guipúzcoa), una localidad que cuenta con unas espectaculares vistas al mar y a la montaña. A la ceremonia han acudido los familiares de la pareja, como su hermana Elsa Pataky y su cuñado Chris Hemsworth, y amigos cercanos.

Se calcula que solo 40 personas han sido invitadas al enlace, de entre las que destacan Matt Damon y Luciana Barroso, íntimos amigos de Pataky y Hemsworth. Tal y como hemos podido ver en las primeras imágenes de la boda, Prieto se enfundaba este sábado el traje de novio en tonalidades crudas y llevaba suelta su característica melena, así como tampoco ha querido afeitarse la barba.

Además, durante la mañana del viernes la pareja formalizaba la relación en los juzgados, así de feliz comunicaba la noticia por redes sociales el fotógrafo: "Oficialmente casados!!".

Boda del hermano de Elsa Pataky, Cristian Prieto | Instagram

Prieto se declaraba a su novia de toda la vida, Silvia Sierra, el pasado mes de febrero y le dedicaba estas bonitas palabras en su cuenta de Instagram: “A la mujer que me hace sentir la persona más especial del mundo. Te quiero mas que a nada. Aún no me creo que nos vayamos a casar en menos de 10 días!”.

Antes de este enlace tan especial, Elsa Pataky y su familia han estado disfrutando de unos días de vacaciones en el País Vasco.