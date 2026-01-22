Mario Casas define a su hermano Óscar y a Ana Mena como "el rey y la reina del colegio": "Yo soy más de barrio"

Mario Casas ha acudido a la premiere de la película Ídolos, protagonizada por su hermano Óscar Casas y la cantante AnaMena. Llegó con la seguridad y el carisma que siempre derrocha cada vez que pisa una alfombra roja. El actor relató que su hermano estaba nervioso por la opinión de su familia, especialmente de su madre: "Nos gusta ser realistas, se nos nota todo, nos conocemos mucho. Nosotros somos los más críticos", dejando claro que, aun así, seguro le gustará la película.

Los hermanos Casas en un photocall | Gtres

Uno de los principales motivos por los que el mayor de los hermanos Casas estaba desenado ver la película, tal y como confesó a los medios, era para observar la química entre su hermano y Ana Mena dentro de la pantalla. Entre risas, comentó: "Me imagino que habrá mucha verdad en las secuencias que tienen". Además, valoró que algo quede grabado para siempre es muy bonito y tuvo un momento para recordar que cuando los vio en El Hormiguero, pensó: "Son como el rey y la reina del colegio", los típicos personajes que iban al baile y eran considerados perfectos, catalogándose a él mismo como: "Yo soy más de barrio".

Óscar Casas y Ana Mena, en la premiere de su película | Europa Press

Unas declaraciones, donde además Mario reconoció que sus errores ayudaban a su hermano a intentar no cometer los mismos, pero al hablar de la pareja es que el actor lo tiene claro: "Son dos chavales que tienen la cabeza muy bien amueblada".

Mario Casas en un photocall | Gtres

Una familia muy unida que siempre ha contado con el apoyo de su pilar fundamental,sus padres. Han estado con ellos al pie de cañón desde que eran pequeños: "Para nosotros es lo más importante". Y es que Mario, que proviene de una familia numerosa, desde pequeño ha dejado ver los valores que tiene de unidad familiar y apoyo mutuo, ha sido clave para su carrera y para la de su hermano Óscar.