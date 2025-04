Elsa Anka habla de la crisis que está pasando su hija Lidia Torrent con Jaime Astrain: "Lo que se ve es lo que es"

No están siendo días fáciles para Lidia Torrent ni su familia. La presentadora confesó hace unas semanas por redes sociales que estaba viviendo una crisis sentimental con Jaime Astrain, mientras pedía respeto y privacidad.

Poco después, en medio de esta difícil situación con el padre sus hija y pareja de hace seis años, Lidia se enfrentó a la muerte de su abuela, la madre de Elsa Anka. Ambas se apoyaron en el dolor y le dedicaron un emotivo homenaje, demostrando lo unidas que están.

Lidia Torrent y Elsa Anka | Gtres

Ahora, la modelo se ha dejado ver en la entrega de los premios Gentleman's Day by Luxury Spain y ha sido preguntada por este delicado momento que está atravesando su hija.

"Pues está yendo...", ha comenzado diciendo reflexionando sobre el nivel de exposición que deben tener las personas famosas en estos casos. "Yo creo que lo que pedía Lidia en aquel momento era esa intimidad, el decidir hasta dónde quieres contar y hasta dónde no, y que nadie te presione a decir algo que tú a lo mejor no crees que es oportuno. Yo creo que eso es algo generalizado entre todas las personas que somos públicas, que tenemos ese derecho, aunque hay gente que no lo entiende, hay gente que se cree que tenemos la obligación de decir todo en todo momento y responder a todo en todo momento, y no es así".

"Entonces, bueno, como están, lo muestran en esa ventana que son las redes, y ahí está, que saque la gente sus propias conclusiones. No te puedo decir más que lo que se ve es así. Entonces, ellos son los que transmiten, y no puedo decir nada más. Lo que se ve es lo que es", aseguró.

Lidia Torrent y Jaime Astrain | Gtres

Recientemente, Lidia y Jaime publicaban un vídeo en Instagram juntos en un tren tras los rumores de separación, haciendo dudar a sus seguidores sobre si han superado sus problemas.