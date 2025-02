Hiba Abouk, sobre las últimas declaraciones de su exmarido, Achraf Hakimi: "Es el padre de mis hijos"

Por la alfombra roja de estos Premios Goya han pasado rostros muy conocidos desde hace años en las pequeñas y grandes pantallas. Y, entre ellos, con un vestido espectacular, Hiba Abouk.

La actriz no ha dudado en atender a los micrófonos de Europa Press y reaccionar tanto a su historia de amor con Antonio Revilla como a las últimas palabras de su exmarido, Achraf Hakimi, que la envuelven inevitablemente.

Al ser preguntada por cómo se encuentra formando parte de una noche tan especial como los Goya, Hiba ha respondido que siempre hay muchos nervios, "pero es la ocasión ideal para ver a todos los compañeros".

Hiba Abouk en los Premios Goya 2025 | Gtres

Eso sí, no ha querido posicionarse con una u otra película, tan solo apoyar a todos los nominados y todos los que han formado parte de cada proyecto de este galardón. "Sacar una película adelante es muy difícil y hay que hacer un esfuerzo inmenso y los admiro a todos".

Sobre su historia de amor

Fue el pasado 5 de diciembre cuando la actriz confirmó, después de semanas de rumores, que su historia con Antonio era una realidad mediante una foto dándose un beso. "Un momento muy tranquilo de mi vida, también muy dulce. No lo oculto, ya lo sabéis", ha confesado con una sonrisa.

Y es que, hace tiempo prometió a la prensa que cuando estuviera conociendo a alguien lo haría saber: "Ya os dije que el día que me enamorase no lo iba a ocultar y os lo iba a decir. Y así ha sido, he cumplido mi palabra".

Hiba Abouk en los Premios Goya 2025 | Gtres

Sin querer entrar en más detalles y sonrojada, Hiba ha confesado con una gran sonrisa que Antonio es "un chico maravilloso". Pues, lo que no se puede ocultar es que está completamente enamorada.

Reacciona a las últimas declaraciones de Achraf

Pero no solo se ha pronunciado sobre su actual pareja, sino también sobre su ex, Achraf Hakimi. Hace unos días, el futbolista rompió su silencio por primera vez para el canal de Youtube Anas Bukhash. "Desde mi divorcio he aprendido a cuidarme y quererme más a mí mismo y a las personas que me rodean. Cuando estaba con mi exmujer aceptaba cosas que ahora no aceptaría", dijo.

Ahora, la actriz, que ha confesado no haberse enterado de nada de la polémica de su ex, ha sido clara y concisa: "No tengo nada que decir. No he dicho nunca nada y prefiero no decir nada. Me mantengo al margen. Es el padre de mis hijos y no tengo nada más que decir".

Además, ha confesado que su relación con él es "muy favorable", no solo por los hijos que tienen en común, sino también por su salud mental: "Es importante cerrar bien".

Un look de infarto

Siguiendo la tendencia que ha triunfado en esta alfombra roja, Hiba Abouk ha escogido un vestido de ese color: rojo. Un diseño de Pedro del Hierro, uno de sus diseñadores de confianza, con el que se ha coronado como una de las mejores vestidas de los Goya. Y, otro artista ha sido su maquillador: Pablo Macías. En general, un súper diez.