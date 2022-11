Hailey Bieber muestra su doloroso quiste en el ovario "del tamaño de una manzana"

Queda claro que este 2022 no ha sido un buen año para la familia Bieber, en cuanto a salud se refiere. Primero fue el ictus de Hailey y sus secuelas, luego la parálisis facial de Justin y ahora, a poco más de un mes para terminar el año, un nuevo varapalo para ella.

Este lunes por la noche, Hailey, siempre transparente con sus 49 millones de fans, ha compartido un Instagram Story donde muestra su abdomen afectado por un quiste ovárico "del tamaño de una manzana".

"No tengo endometriosis ni SOP, pero ya he tenido quistes en el ovario otras veces y puedo afirmar que no es algo divertido", ha explicado en la misma imagen Hailey, sincerándose sobre su realidad, a veces ocultada por la perfección que requieren las redes sociales.

"Es muy doloroso y me hace sentir náuseas. Me hincha, me produce calambres y me hace estar muy emocional", ha añadido en la historia.

Para no despertar rumores, también ha subrayado que "no se trata de un bebé", a pesar de tener la barriga tan hinchada. De hecho, son muchas las famosas que han señalado problemas como este o las intolerancias alimentarias cuando han salido noticias falsas sobre embarazos.

Hailey Bieber muestra su quiste ovárico | Instagram @haileybieber

¿Los quistes en los ovarios son preocupantes?

Tal y como asegura el equipo médico estadounidense de la Mayo Foundation for Medical Education and Research, los quistes ováricos son bastante comunes, inofensivos y no suelen generar molestias. Además, en la mayoría de los casos, "desaparecen sin tratamiento en unos pocos meses".

Sin embargo, en casos como el de Hailey, el quiste -que es como un "saco lleno de líquido"- se abre o se retuerce y eso sí que puede causar "síntomas graves" como:

Dolor abdominal espontáneo (un dolor punzante en la zona de debajo del ombligo o en uno de los lados).

Hinchazón abdominal.

Sensación de saciedad o pesadez en el estómago.

Estos quistes también pueden ser malignos, aunque es más frecuente en mujeres mayores de 40 años y Bieber tiene 26 recién cumplidos.

Causas de los quistes ováricos

La endometriosis es la causa más frecuente de los quistes ováricos, juntamente con el Síndrome ovario poliquístico (SOP).

Aunque también existen factores de riesgo como la edad avanzada, el sobrepeso u obesidad, ser fumadora, los embarazos a partir de los 35 años, la condición hereditaria o haber recibido terapias con estrógenos.

Cómo actuar si tengo un quiste en el ovario

A priori, un quiste en el ovario no requerirá de atención médica. Pero en el caso de sentir dolor pélvico o abdominal muy intenso o repentino, fiebre o vómitos y otros signos como la piel fría y húmeda, la respiración agitada, aturdimiento o debilidad, se debe acudir de forma inmediata a urgencias para recibir ayuda de los profesionales.

Además, recuerda que es muy importante pasar una revisión ginecológica de forma periódica para revisar la zona y descartar la presencia de quistes.

