Hailey Bieber señala la píldora anticonceptiva como posible causante de su ictus

A mediados de marzo, Hailey Bieber estaba desayunando junto a su marido, Justin Bieber, cuando comenzó a notar síntomas parecidos a los de un derrame cerebral. Tras ser examinada por un doctor, la modelo fue trasladada al hospital de Palm Springs (California, Estados Unidos), donde la ingresaron de urgencia y confirmaron que había sufrido un ictus.

Por suerte, al tratarse de una chica joven, de 25 años, el coágulo de sangre que se formó en su cerebro se deshizo sin ningún tipo de intervención y, al cabo de muy poco rato, Bieber estaba totalmente recuperada.

Ella misma se encargó de tranquilizar a sus más de 43 millones de seguidores haciendo una publicación en Stories de Instagram para explicar lo ocurrido: "Descubrieron que había sufrido un coágulo de sangre pequeño en mi cerebro, lo que provocó una breve falta de oxígeno, pero mi cuerpo lo había superado por sí solo y me recuperé por completo en unas pocas horas".

La píldora anticonceptiva, posible causa

Unas semanas después, Hailey ha reaparecido en sus redes sociales, esta vez en su canal de YouTube, para alertar, sobre todo a sus seguidoras, del medicamento que podría haberle causado este coágulo en el cerebro.

"He hecho este vídeo porque quiero contar la historia con mis propias palabras", comienza la maniquí sentada en su habitación frente a la cámara. Hailey sigue el relato con una explicación detallada del "momento más aterrador de su vida"; sintió el lado derecho paralizado y no podía contestar a Justin cuando le preguntaba si estaba bien.

Tras resumir todas las pruebas a las que fue sometida en el hospital para valorar qué le había provocado el ictus, la modelo señala las tres posibles causas; en primer lugar, la píldora anticonceptiva.

"Nunca debería haberlo hecho"

"Comencé a tomarlas y nunca debería haberlo hecho, porque soy una persona que sufre de migrañas de todos modos", lamenta la modelo justo antes de reconocer que en el momento en que comenzó a tomarlas no se lo comentó a los profesionales, un error que quiere exponer para que no lo repitan sus seguidoras.

"Chicas, si sufrís de fuertes migrañas y planeáis tomar píldoras anticonceptivas, aseguraos de decírselo a vuestro médico porque tener un derrame cerebral es un efecto secundario potencial de las pastillas para evitar el embarazo", añade.

Otras posibles causas

En 2013, un estudio publicado en The New England Journal of Medicine señaló que la píldora para evitar el embarazo incrementa el riesgo de sufrir infarto de miocardio e ictus trombótico. Pero, aun así, no es algo que pase frecuentemente en mujeres jóvenes.

Por eso, Bieber señala otras posibles causas de su ictus, como el Covid-19 -que pasó antes de sufrir el derrame cerebral- y un largo viaje en avión, de ida y vuelta, que hizo de París, en el cual "no pensó en ponerse las medias de compresión".

Una afección en el corazón

En una de las pruebas que le hicieron, le diagnosticaron PFO (siglas en inglés de Agujero Oval Persistente), una pequeña abertura en el corazón que no se cerró del todo tras el nacimiento.

Según la Clínica Mayo, de Estados Unidos, esto le ocurre a 1 de cada 4 personas, pero muy pocas llegan a saber que padecen esta afección.

Tal como explica Hailey, un coágulo de sangre de sus venas se podía haber trasladado hasta el cerebro atravesando dicha abertura. Por eso, los médicos le recetaron aspirinas y anticoagulantes que debe tomar a diario.

