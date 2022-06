Hace apenas unos días Justin Bieber hacía uso de sus redes para comunicar que su gira mundial debía de ser interrumpida por un problema de salud.

Muy afectado y sin dar crédito, el cantante compartía un comunicado en sus Instagram Stories donde anunciaba la desafortunada noticia.

''No puedo creer que esté diciendo esto. He hecho todo lo posible para mejorar, pero mi enfermedad está empeorando. Mi corazón se rompe porque tendré que posponer los próximos shows (bajo órdenes médicas). Para toda mi gente, os quiero mucho, voy a descansar y mejorar'', se podía leer.

Un mensaje un tanto desconcertante para sus fans que, apenados, hacían frente al imprevisto que les alejaba temporalmente del concierto que con tanta ilusión esperaban. Sin embargo, la preocupación real venía de la mano del desconocimiento al no saber cuál era la enfermedad que obligaba al artista a tener que aplazar sus proyectos.

Ahora, este viernes, ha sido el propio Justin quien nuevamente se ha pronunciado para desvelar a través de un vídeo el problema de salud que le ha dejado paralizado el lado derecho de su rostro.

''Tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt, y es por este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis'', ha explicado.

En la impactante grabación se aprecia como la estrella no puede parpadear con uno de sus ojos, así como tan solo puede sonreír ligeramente con un lado de la boca: ''Como podéis ver, este ojo no parpadea, no puedo sonreír en este lado de la cara, esta fosa nasal no se mueve. Así que hay una parálisis total en este lado de mi cara''.

Tras ello, ha querido disculparse con aquellos que se han visto salpicados por lo sucedido: ''Esto es bastante serio, como pueden ver, desearía que no fuera así pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que ir más despacio y espero que lo entiendan''.

Bieber ha confesado que se tomará un tiempo para ''descansar y relajarme y volver a estar al 100% para poder hacer lo que he nacido para hacer'', además de explicar que está realizando una serie de ejercicios faciales para recuperar la total movilidad del rostro, pero que desconoce cuánto tiempo le llevará.

