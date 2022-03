Hailey Baldwin, la mujer de Justin Bieber, sufre un ictus a sus 25 años

El pasado jueves, la modelo Hailey Baldwin sufrió un grave problema de salud por el que tuvo que ser ingresada durante un par de días. Con tan solo 25 años, la mujer de Justin Bieber sufrió un ictus.

Por suerte, Hailey se encuentra mejor, y ya le han dado el alta. Ahora, desde casa y más tranquila, la modelo ha decidido compartir un comunicado a través de su cuenta de Instagram.

Pasó mucho miedo

"El jueves por la mañana, estaba sentada desayunando con mi esposo cuando comencé a tener síntomas similares a los de un derrame cerebral y me llevaron al hospital" comenzó diciendo Hailey.

"Descubrieron que había sufrido un coágulo de sangre muy pequeño en mi cerebro, lo que provocó una pequeña falta de oxígeno, pero mi cuerpo lo había superado por sí solo y me recuperé por completo en unas pocas horas", continuó.

"Aunque este fue definitivamente uno de los momentos más aterradores por los que he pasado, ahora estoy en casa y me va bien, y estoy muy agradecida con todos los increíbles médicos y enfermeras que me cuidaron".

Hailey Baldwin | Instagram

Hailey concluyó: "Gracias a todos los que se han acercado con buenos deseos y preocupación, y por todo el apoyo y el amor".

Aunque la modelo ya se encuentra mucho mejor y está en casa, los médicos la sometieron a diversas pruebas para intentar averiguar el origen de su problema de salud, aunque por el momento sigue sin estar claro, tal y como informa Daily Mail.

Fuentes cercanas al matrimonio, también han confirmado que este ictus producido por el coágulo de sangre afectó a su capacidad de movimiento. Se desconoce si los síntomas han desaparecido por completo.

Los médicos estaban preocupados de que el ictus tuviera relación con el Coronavirus, ya que Justin Bieber se contagió el mes pasado, y tuvo que posponer varios conciertos.

...

Seguro que te interesa...

La realidad de la enfermedad crónica que Bella Hadid padece: ''Siempre encontrar tiempo para mis intravenosas''