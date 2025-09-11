Elena y Guillermo Furiase, Alba Flores y Pedro Lagaza, los primos Flores posan todos juntos por primera vez

Sevilla volvía a convertirse en escenario del gran día de la música acogiendo el macroconcierto Latin Grammy: celebra la música de Andalucía de la Academia Latina de la Grabación en el Cartuja Center CITE.

De entre todos los invitados a esta cita tan importante para la música destacaba el clan Flores, esta vez, representado por los nietos de la Faraona y el Pescailla: Elena y Guillermo Furiase, Alba Flores y Pedro Lagaza.

Los primos se reunían como representación del legado de su abuela, Lola Flores, homenajeada entre otros artistas como Rocío Jurado, Lola Flores, Camarón de la Isla, Enrique Morente en este macroconcierto.

Era la primera vez que se les veía a todos juntos y, de hecho, el propio Guillermo Furiase aseguraba que: "Estamos todos los primos, que eso no se ha visto nunca, vamos". "No pesa nada, te hace volar, el apellido te hace volar", añadía respecto a lo que significa llevar el apellido Flores.

Por su parte, Elena Furiase también resaltaba la importancia de la unión familiar, algo que le inculcaron desde pequeña. "En nuestra familia siempre nos han inculcado eso, ¿no?, el amor familiar, el querernos unos a otros, el estar juntos, y la verdad que para mí no hay nada más bonito que mi familia, ¿no? Y bueno, pues hoy estamos aquí dando fe un poco de todo esto".

Además de este homenaje a la Faranora, la familia también estará presente en el que le harán a su abuelo, Antonio El Pescailla próximamente. "Vais a tener sorpresas por parte de mi familia, o algunos vamos a presentar, otros van a cantar, y bueno, será más que un homenaje así grande, será un pequeño tributo, pero obviamente acordándonos de ella y celebrando su arte, por supuesto", aseguraba Elena.

Y Alba, por su parte, protagoniza y produce el documental Flores para Antonio, una serie que explora la vida de su padre, el cantante Antonio Flores.