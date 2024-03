Gil Salgado reaparece tras salir de la cárcel y reconoce que se encuentra "regular": "Más tiempo en el hospital que en casa"

Aunque su relación ha pasado por muy malos momentos, especialmente durante su romance con María Jesús Ruiz, parece que Gil Salgado y su hija, Anabel, están en un momento de paz y así lo han demostrado con sus declaraciones tras asistir, él el jueves y su hija el viernes, al concierto de Los Alpresa en Sevilla.

Tras salir de prisión, no se ha sido visto en público al empresario, pero este jueves aparecía en este concierto y allí confesaba que se encuentra "regular" porque está "más tiempo en el hospital que en casa pero mucho mejor que de donde estaba, evidentemente".

Gil Salgado reaparece públicamente en Sevilla | Gtres

El viernes, Los Alpresa daban su segundo concierto en Sevilla, y allí su hija Anabel contaba que este grupo de música es muy importante para él y no podía faltar al concierto para revivir momentos de toda su vida: "Ha sido como la banda sonora de mi vida, no hay fiesta que no les recuerde en mi casa".

Anabel Gil posando ante los medios en Sevilla | Gtres

Además, Europa Press, preguntaba a la hija de Gil Salgado por la salud de su padre tras haber sido visto públicamente por primera vez el día anterior en el mismo sitio, y confesaba que "no quiere salir, no quiere nada, ahora lo tienen que operar otra vez, está cuidándose" y nos explicaba que ayer "vino porque eran ellos y le invitaron, pero se fue rápido".