Días antes del esperado estreno del documental 'Soy Georgina', la modelo Georgina Rodríguez se veía envuelta en una polémica familiar en la que le acusaban de abandonar a su familia tras haber conocido a Cristiano Ronaldo.

Tal y como informaba el medio 'The Sun', su tío, Jesús Hernández, le recriminaba no haber sido capaz de llamarle para contarle ni la muerte de su hermano, es decir, del padre de la empresaria: ""Nadie nos dijo que Jorge había fallecido, no sé por qué Georgina no nos lo contó. Traté de comunicarme con ella. He escrito en el Facebook de Cristiano Ronaldo: 'Tienes a la mujer más malvada a tu lado y si quieres saber más, contáctame y te lo diré'''.

La hermana de la modelo, Patricia, contaba a este mismo medio: "Cuando fue el cumpleaños de mi hijo, le pregunté si podía pedirle a Cristiano que firmara una camiseta para mi hijo y ella dijo que no", su hermana no comprende cómo no pudo hacerle ese favor, ni cuáles son las razones de este distanciamiento familiar.

Días más tarde, Patricia acudía al programa presentado por Jorge Javier Vázquez y confesó que "hace más de 10 años que no veo a mi hermana. Siento lástima y tristeza. Me prometió ayuda con los libros del colegio de sus sobrinos y aún no ha tenido noticias sobre esa ayuda. Georgina es muy solidaria con los niños necesitados, pero no con sus sobrinos".

Duras palabras sobre las que la modelo podría no haberse quedado callada, pues aprovechaba el gran estreno de su documental para escribir un texto de agradecimiento en su cuenta de Instagram, donde parece escribir alguna 'pullita' dirigida a su hermana Patricia: "Quiero dar las gracias a mi familia. Aquella que no me ha soltado la mano desde que llegué a este mundo. Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de tres, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables", con esta posible indirecta a su hermana Patricia. la empresaria dejaba claro que son una familia de tres en la que solamente tiene una hermana.

A continuación, Georgina agradecía a su círculo más cercano que gracias a ellos su sueño se ha hecho realidad: "Gracias madre por los valores que nos inculcaste, los cuales hoy no puedo vivir sin ellos. Amor y respeto. Gracias Cristiano por tu humanidad, generosidad y apoyo incondicional en todo lo que me propongo. Andábamos sin buscarnos pero a sabiendas que nos encontraríamos. También, gracias a Netflix por haberme elegido para desarrollar este gran proyecto, que tan ilusionada me ha tenido día y noche. Gracias infinitas al maravilloso equipo de rodaje que ha hecho posible esta aventura. Con tanto esfuerzo y dedicación. Gracias a mis amigas por vivir este proyecto con tanta ilusión y haber disfrutado de la mano conmigo"

Cómo no, terminaba dando las gracias a todas esas personas que han dado este gran recibimiento a su documental: "Y sobre todo a vosotros, a mi querido público que ha acogido de manera tan maravillosa mi reality 'Soy Georgina'. Para mí era inimaginable estar en el top 10 mundial en tan solo 1 día y no puedo estar más feliz y agradecida".

