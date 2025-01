Narcís Rebollo prefiere no opinar sobre la reconciliación entre Eugenia Martínez de Irujo y su hermano Cayetano

El milagro navideño se ha cumplido con Eugenia y Cayetano Martínez de Irujo, que después de una larga temporada distanciados por rencillas familiares han firmado la paz coincidiendo con las fechas más entrañables del año. Fue en Nochevieja cuando los hijos de la recordada duquesa de Alba hacían pública su reconciliación en una fiesta organizada por la duquesa de Montoro en su finca de Sevilla, a la que asistió el jinete acompañado por su pareja Bárbara Mirjan, y de la que compartió varias imágenes en sus redes sociales de lo más cómplice con su hermana, sin duda feliz por haber recuperado su relación con una de las personas más importantes de su vida.

Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo en 2015 | Gtres

Desde entonces, no hemos visto ni a Eugenia ni a Cayetano, que por el momento prefieren guardar silencio sobre su esperado acercamiento. Sí a otros miembros de su familia como Carlos Fitz-James Stuart, actual duque de Alba, que visiblemente molesto estallaba al ser preguntado por la reconciliación entre sus hermanos: "No lo sé ni me importa ¡A mí las chorradas de chismes no me interesan nada y no sé ni de lo que me está usted hablando a mí! A mí pregúnteme cosas serias" sentenciaba, al margen de este asunto.

El gran enfado del Duque de Alba | Europa Press

Ahora es Narcís Rebollo, marido de Eugenia, el que ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press evitando dar ningún detalle sobre la relación entre la diseñadora y el jinete. Siempre discreto, el presidente de Global Services ha guardado silencio sobre cómo está su mujer y si todo ha vuelto a la normalidad con Cayetano, aunque su sonrisa al escuchar las preguntas de la prensa sobre la reconciliación deja entrever que los hermanos vuelven a estar tan unidos como siempre. "Está haciendo frío" se ha limitado a comentar a su llegada al aeropuerto de Madrid, dejando en el aire cuándo podremos ver a la Duquesa de Montoro.