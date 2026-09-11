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LA RESPUESTA DE CARI LAPIQUE

Cari Lapique, sorprendida con la posibilidad de que Fran Rivera y Cayetano fuesen a torear juntos en Ronda

La empresaria asegura desconocer tanto el supuesto enfrentamiento entre los hermanos como la intención de Cayetano de volver a torear junto a Francisco en la Goyesca.

Cari Lapique

Cari Lapique, sorprendida con la posibilidad de que Fran Rivera y Cayetano fuesen a torear juntos en Ronda

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Berta Montalt
Berta Montalt
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Cari Lapique ha hablado sobre la reciente polémica que rodea a Francisco y Cayetano Rivera tras la celebración de la Goyesca de Ronda. La empresaria, que conoce a la familia desde hace años y es una habitual de esta cita taurina, se ha mostrado completamente sorprendida por todo lo ocurrido.

Cari Lapique
Cari Lapique | Europa Press

Cari ha explicado que acude a la Goyesca desde que era pequeña, cuando sus padres la llevaban, y que para ella se trata de una cita muy especial. Sin embargo, al ser preguntada por la posibilidad de que Francisco y Cayetano hubieran vuelto a torear juntos en Ronda, reconoce que no tenía ninguna información al respecto.

Cari que recuerda que ambos hermanos se han cortado la coleta, considera difícil que pudieran regresar de repente a los ruedos: "No estarán ni en forma". La empresaria destaca que para volver a torear es necesario entrenar muchísimo y llevar una buena temporada de preparación.

Cayetano y Fran Rivera
Cayetano y Fran Rivera | Europa Press

Sus palabras llegan después de conocerse que Cayetano habría planteado a Francisco la posibilidad de protagonizar juntos un mano a mano en la Goyesca, con la intención de despedirse de los ruedos en una plaza especialmente importante para su familia.

Pero Cari también se ha pronunciado sobre los rumores de distanciamiento entre los hermanos. Preguntada directamente por si Francisco y Cayetano están enfadados, asegura que no sabe absolutamente nada y que, por lo que ella conoce, siempre han mantenido una buena relación, recordando además el papel de Fran como hermano mayor.

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