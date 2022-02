La exnovia de Damion estalla por su relación con África

Hace exactamente una semana que Damion y África protagonizaron un romántico beso en el escenario del Wizink Center de Madrid durante su primer concierto juntos. Aunque la química que había entre ambos era evidente y los rumores de relación salieron a la luz hace mucho, es cierto que ha sido toda una sorpresa para sus seguidores.

Y es que el día que decidieron hacer público su romance, tan solo había cumplido tres semanas de la ruptura de Damion con su anterior pareja, Soraya Keyrer. Ante esta situación, la madrileña no quiso manifestarse al respecto, hasta ahora. "@NetflixES no sabía que os habíais pasado a los culebrones, ¿cómo se llama esta nueva telenovela?", escribía Keyrer en Twitter en tono de rechazo.

Un mensaje que provocó que muchos seguidores salieran en defensa de los cantantes y, ante esta represalia, ella aseguró que tenía "superada" la ruptura: "Superado lo tengo desde el primer momento que me olí toda esta. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, eso está claro. A mi lo que me importa no es lo que “se hace”, sino “las formas” en las que se hace. Y ha habido cero empatía y respeto. Cuando yo siempre he sido honesta".

Por su parte, los protagonistas de esta historia, Damion y África, no han querido meterse en la polémica de la ex y continúan con su romántica vida entre concierto y concierto publicando fotos y vídeos de lo más acaramelados.

